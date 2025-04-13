美國145％關稅剛生效 上海廣東兩大港幾無貨船進出

美國對中國進口商品加徵145%關稅的政策4月9日正式生效後，美中大量航線的貨輪和貨運航班已被取消，出口商紛紛停發貨。圖為上海黃浦江。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國對中國進口商品加徵145%關稅的政策4月9日正式生效後，中國出口商已陷入困境。《自由亞洲電台》報導，美中大量航線的貨輪和貨運航班已被取消，出口商紛紛停發貨，上海和廣東港口的繁忙景象在短短幾天就不見蹤影。

在中國再度祭出報復性關稅措施後，被惹惱的美國總統川普立即宣布，將對中國進口商品的關稅措施調高至145%，浙江和廣東兩大外貿大省的出口工廠已陷入停頓，倉庫堆積原定出口的貨物。

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據《財新網》指出，4月10日上海洋山和外高橋兩大港區幾乎已不見開往美國的貨輪。而就在幾天前，這些碼頭依舊裝卸貨頻繁，許多貨櫃船從美國疾駛而來，以在新關稅實施前完成裝運。據中遠海運控股現場工作人員指出，未能趕上最後一班船期的貨櫃目前堆積在貨櫃場中，不少貨主正在辦理退關手續。

正在上海出差的錢姓廣東出口商人表示，就他所知，廣東鹽田港也出現與上海港口類似的情景，貨櫃堆積如山，出港的貨櫃船非常少。他說：「上海從1843年發展到1949年，100多年來歷經抗戰和國共內戰都沒有受到影響，1949年以後，上海經濟咽喉被掐死。但如今整個中國都面臨制度問題，再加上貿易戰，現在已經無路可走。」

中國經濟低迷，已對各行各業造成衝擊，餐飲業受創尤深。錢姓商人受訪指出：「10日有個朋友帶我到飯店吃飯，這是上海非常繁華的一條街，飯店服務生有十幾個人。以前這家飯店樓上樓下都是高朋滿座，但10日樓上是關閉的，樓下吃飯的只有我和朋友兩人。」

未來1個月，美中之間的海運航次將出現大幅削減。根據華泰期貨統計，在第16週至19週期間（4月14日至5月11日），中國至美國西海岸和東海岸合計將取消26個航次，貨櫃運力削減近40%；到第19週（5月5日至11日），美中航線的貨櫃運力將下降至23萬個TEU（20呎貨櫃），比第15週（4月7日至13日）減少14.6萬個TEU。

空運市場也同樣受創。華南一名貨運代理商透露，下週空運至美國的一般貿易貨量將銳減9成，主要航空公司已大幅削減貨運航班，主要因為突如其來的高關稅，出口商和客戶需重啟談判分攤成本，導致許多貨物被暫停運出。

凱投宏觀首席中國經濟學加伊凡斯－普里查德表示，除非美國取消關稅，新實施的高關稅意味了未來幾年中國對美國的出口將萎縮一半以上，將導致中國GDP下降1至1.5個百分點。

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