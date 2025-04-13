美宣布關稅豁免清單 中國撿到槍要川普徹底糾正錯誤

美國宣布對等關稅豁免清單，中國敦促美國徹底取消對等關稅措施。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國海關及邊境保護局（CBP）台灣時間12日公告20項產品關稅豁免清單。對此，中國商務部回應，這是美方修正單邊對等關稅「錯誤做法」的一小步，敦促美國徹底取消對等關稅的錯誤做法。

美國海關和邊境保護局於當地時間發佈公告，電腦、智慧型手機、半導體製造設備、顯示器和辦晶片等豁免對等關稅，過去幾天對中國新增的對等關稅也可申報豁免。這意味著，美國從中國進口的智慧型手機、電腦等智慧終端以及上游零件，可免課145%的對等關稅。

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中國針對記者提問，美方近日宣布豁免部分產品「對等關稅」有何評價？中國商務部表示，美方公佈相關備忘錄，豁免電腦、智慧型手機、半導體製造設備、積體電路（晶片）等部分產品的「對等關稅」，中方正在對相關影響進行評估。

中國商務部稱，這是繼美方4月10日暫緩對部分貿易夥伴徵收高額對等關稅以來，對相關政策做出的第二次調整。應該說，這是美方修正單邊對等關稅錯誤做法的一小步。

中國商務部說，以一紙行政令出台所謂「對等關稅」，不僅違反基本的經濟規律和市場規律，也是對國家間互補合作和供需關係的無視。「對等關稅」自4月2日推出以來，不僅沒有解決美自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業正常生產經營和人民生活消費，損人不利己。

中國商務部續指，中美經貿關係的立場是一貫的，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中國有句古話，「解鈴還須繫鈴人」。敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步，徹底取消對等關稅的錯誤做法，回到相互尊重，透過平等對話解決分歧的正確道路上來。

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