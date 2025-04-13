中龍鋼鐵迎關鍵轉型期 員工自強活動洋溢歡樂氣氛

中龍鋼鐵公司今天舉辦員工自強活動，吸引眾多員工帶著眷屬一起到遊樂園，享受親子時光。（中龍鋼鐵提供）

〔記者陳建志／台中報導〕中龍鋼鐵公司今天在麗寶樂園舉行員工眷屬自強活動，3千多名員工將分4梯次舉行，吸引大批員工及眷屬熱情參與，現場瀰漫歡笑聲，總經理梁乃文致詞時表示，今年是中龍迎來關鍵的轉型時刻，從一號高爐大修、建置智慧高爐，到高品級再生鋼材製程的開發，不僅提升生產效率，也朝更環保、更具競爭力的方向前進。

梁乃文表示，公司的成長來自於每位員工的投入與堅持，以及員工眷屬的支持，舉辦自強活動，不只是慰勞同仁的辛勞，更要表達公司對眷屬們的感謝，謝謝大家在背後默默支持，讓團隊能夠更加穩固，讓中龍能夠持續前進，未來也會持續努力，讓每一位同仁都能夠在穩定、成長的環境中發展。

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中龍公司行政副總杜俊演則表示，員工是公司最重要的資產，希望透過每年持續舉辦這樣的活動，讓員工在工作之餘，也能陪伴家人，享受快樂的時光，增進親子關係，同時也感謝員工們對公司的付出與貢獻。

中龍企業工會常務理事張多榮則表示，感謝公司每年用心規劃全家同樂、親子共遊的自強活動，更準備了許多精心挑選的摸彩獎項。未來工會也將持續扮演勞資雙方溝通的橋梁，促進勞資和諧，共同為公司的發展努力。

帶著眷屬參加今天活動的員工則表示，很感謝公司舉辦此次自強活動，讓大家在平時辛苦工作之餘，有機會帶著家人一同到遊樂園出遊，享受難得的親子時光。

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