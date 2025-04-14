美公債狂殺嚇壞白宮主人 柯林頓也曾讓步

澳媒指出，美國前總統柯林頓（左）及現任總統川普（右）都因債市劇烈波動調整政策。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普2日宣布對等關稅細節引爆全球股災，這項關稅9日生效，美中關稅戰全面展開，被視為避風港的美債隨即遭砍殺，殖利率攀升，嚇崩白宮，逼得川普改弦易轍，對等關稅生效13小時左右，宣布對中以外的國家暫緩90天實施。澳媒指出，這並非第一位美國總統因債市劇烈波動調整政策，1993年時任總統柯林頓也因債市殖利率從5%飆升至8%，放棄野心勃勃的支出計畫，如今連向來不輕易低頭的川普也不得不敬畏債市。

《澳洲金融評論報》指出，1993年，當美國殖利率從5%飆升至8%，迫使時任總統柯林頓放棄雄心勃勃的支出計劃時，白宮幕僚長卡維爾（James Carville）向《華爾街日報》吐真言，他說，「我曾幻想轉世成為總統、教皇或是擊打率4成的棒球明星，現在我只想回歸債券市場，它能震懾所有人」。

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報導稱，這段經典的玩笑話，已經成為金融市場的經典註腳。然而現實是，過去25年來債券市場始終在廉價貨幣洪流中溫順臣服，被迫吞下零利率苦果，對揮霍無度的財政赤字逆來順受。

美國總統川普「對等關稅」，引發美股、美債、美元三殺。（彭博）

本週風雲驟變，儘管尚未出現系統性崩盤，仍使得30兆美元的美國公債市場的戰慄，並在300兆美元全球資產池激起驚濤駭浪，足以讓地球上最有權勢的男人改弦更張，川普的對等關稅生效13小時左右，突然宣布90天休戰期。

報導認為，令川普屈服的既非暴跌的股市，也非國會議員們的遊說，借用卡維爾另一句名言：「是債券市場，笨蛋」。4月2日被川普稱為「解放日」的日子，最終成為華爾街的「清算日」。

當標普500指數單日暴跌5%創疫情以來最大跌幅時，白宮玫瑰園裡展示的關稅清單數字，比交易員預期更為激進，這些懲罰性關稅實際根據各國對美貿易逆差比例量身定制，隨著全面貿易戰爆發，短短2個交易日內，蒸發超過5兆美元的市值，兩個殘酷的交易日中，對沖基金被迫追加保證金，而各機構也忙於重組投資組合，就像百年來全球秩序重塑的速度一樣。

向來是資金避風港的美債遭到拋售，令市場不安。（路透）

然而，真正令白宮轉折是發生在債券市場，上週一（7日）10年期美債殖利率在一度因買盤湧入，驟降至3.8%，卻突然遭遇沉重賣壓，殖利率逆轉直上收在4.2%。分析師發現，三年期公債拍賣遇冷只是導火線，更深層危機來自佔美債持有量10%的對沖基金集體平倉，這些機構先前透過債券期貨與現貨的複雜套利建構了驚人槓桿。

劇烈的對沖基金平倉是這項陰謀的一部分，有人猜測，有更強大、更蓄意拋售力量在運作。中國是否拋售美債，以削弱川普的談判地位，遭到質疑，債券市場專家則說，可能性不大，並指出中國大部分債券的期限都較短。福斯新聞則稱可能是日本正拋售美債。

當高盛經濟學家上週三預警美國經濟衰退風險時，轉機突然降臨。川普在社群媒體宣布90天關稅休戰，股市、債市和全球經濟已從危機邊緣回神。

報導認為，債市疲軟和貨幣貶值是新興市場危機中典型的資本外逃跡象，這種事情幾乎從未發生在美國，在資本和商品相對自由流動的時代，對美國突然信心喪失，震動市場以及所有追隨美國的人們。

報導直指，儘管美國總統川普不輕易低頭，但他學會尊重比以往任何時候都更強大和重要的債券市場，因為債券市場如今比 1993 年更強大、更具影響力。西太平洋銀行策略師惠頓（Martin Wheton）引用花旗前CEO瑞斯頓（Walter Wriston）的箴言：「資本會去受歡迎的地方，並留在受到善待的之處」，現在儼然成為這波關稅戰的寫照。

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