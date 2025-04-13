購物收據列出「關稅附加費」 美國人喊痛、媒體怪白宮

美國消費者現在注意到他們的購物收據上出現了一行新內容：「關稅附加費」。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國消費者現在注意到他們的購物收據上出現了一行新內容：「關稅附加費」（tariff surcharge）。即使川普總統暫停徵收關稅90天，企業和消費者仍感受到影響，尤其是那些從中國進口產品的企業和消費者。美媒指出，附加費是將部分關稅成本轉嫁給消費者的方式，同時將責任歸咎於白宮。

最近，越來越多的購物帳單上出現​​了額外費用。關稅附加費已在多個行業出現，影響到從服裝價格到汽車製造的幾乎所有領域。有些公司收取固定費用，而其他公司則收取特定購買總成本的一定百分比。

請繼續往下閱讀...

從衛浴設備製造商到玩具商店，各家公司都開始將關稅附加費作為單獨的項目加到發票上。有些是5美元的固定費用，而有些則佔小計的40%。這項策略旨在將至少部分關稅成本轉嫁給消費者，尤其是中國製造的商品。

一家美國公司Dame執行長兼聯合創始人亞歷山德拉費恩（Alexandra Fine） 向《華爾街日報》 講述公司最近徵收的5美元「川普關稅附加費」。他說 ：「這筆錢並不能完全彌補損失，甚至差得很遠，但感覺比假裝一切都好要好得多」。費恩表示，收取附加費只是為了聲明，讓顧客「知道這些政策對我們所有人的影響」。

亞馬遜執行長安迪賈西 （Andy Jassy） 最近告訴CNBC，他認為製造商將開始「將成本轉嫁給」客戶，而不是試圖吸收成本。該公司的許多第三方賣家（佔亞馬遜產品銷售的60%）都位於中國，並且正面臨川普最嚴厲的關稅。

由於關稅加徵，婚紗價格也上漲。紐澤西州Jan's Boutique 的共同所有人Paul Virilli告訴哥倫比亞廣播新聞，來自中國的禮服價格也在上漲。

一些商業領袖例如Big Bad Toy Store的創始人兼總裁喬爾·鮑勃利特 （Joel Boblit ），正在透過電子郵件向客戶發送詳細的信件，解釋關稅將如何影響他們的供應鏈。他寫道：「我絕對不想提高價格，但關稅情況是我們無法控制。」他承諾，如果關稅下降，將降低或取消收費。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法