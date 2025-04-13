川普發動關稅戰目的 專家投書英媒：歐洲若靠向中國將斷送未來

美國指南針公司（American Compass）創辦人兼首席經濟學家卡斯直言，歐洲必須要在美國和中國選邊站。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰急遽升溫，目前美國總統川普（Donald Trump）對中國商品加徵關稅升至125%，加上1月甫上任時宣布的20%，總稅率高達145%，而中國也回敬報復性關稅125%，引發國際高度關注。美國指南針公司（American Compass）創辦人兼首席經濟學家卡斯（Oren Cass）近日點名歐洲，直言到現在態度仍曖昧不明的歐洲必須要在美國和中國選邊站，但同時他也示警，若歐洲選擇與中國站在一起，等同於親手斷送自己的未來。

卡斯12日於英國《金融時報》撰文表示，川普現在正試圖推翻美國自二戰結束以來建立的國際經濟體系，雖然其幕僚近期公開談話偶爾會透露一些線索，指美國可能會建立一個新的經濟與安全聯盟，但作為重要經濟體之一的歐洲，在未來的「新秩序」中將扮演何種角色，至今還是一個大問號。

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回到川普政府究竟想用什麼樣的新體制還取代舊有秩序，卡斯認為美國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年2月的一番談話，或許能幫助外界了解川普政府的真正想法。盧比歐當時說：「世界不可能一直維持只有一個超級強權的狀態。這種情況原本就不是常態，只是冷戰結束後才出現的特殊現象，最終世界還是會回歸到多個強權同時並存的局面。」

卡斯指出，「美國的單極霸權已經結束」，這樣的信念是目前在華府流行的「新右派」（New Right）觀點核心基礎，在世界「多極化」的當下，美國將建立並主導一個由主要民主國家所組成的經濟與安全聯盟，同時也默許中國擁有自己的勢力範圍；而任何一個想要加入美國主導新陣營的國家，就必須遵守一些明確規範，其中最核心的條件就包括「貿易必須保持公平和平衡，不允許任何成員長期出現巨大的貿易順差或逆差，以免損害其他成員國的利益」、「每個成員國都必須承擔自身主要的防衛責任，不能再依賴美國的單方面保護」、「所有成員國必須共同承諾把中國排除在自身的市場之外，避免經濟與安全的潛在威脅」。

卡斯認為，上述這些條件並不過分，對任何民主國家來說，跟美國進行這樣的合作絕對是比較明智的選擇，而非被迫接受中國的影響。目前首先受到美國政策衝擊的墨西哥和加拿大，已經加速展開對北美自由貿易協定（NAFTA）的重新談判，未來幾乎肯定跟美國一起成為這個新聯盟的核心成員。另外，在亞洲作為中國最重要競爭對手的日本和印度，也明顯會是這個新體系的理想成員。

卡斯接著將話題帶到他這篇文章的重點，也就是歐洲將如何做選擇，「美國的策略，就是相信即使在新的體系下，美國最重要的盟友仍會選擇跟自己站在一起，而不是轉而投靠中國，對大部分國家來說，這樣相對來說是比較安全的。但對歐洲來說，情況卻更複雜一些，因為歐洲面臨嚴重的人口老化與萎縮、自我設限和有害自身的能源政策、民主制度逐漸失去公信力，以及創新能力的明顯衰退，這些問題都突顯歐洲的戰略價值和全球影響力正不斷衰退。另外，歐洲各國在面對艱難抉擇、付出必要的代價，以及抵擋來自中國市場短期利益的誘惑時，往往顯得猶豫不決、意志力又很薄弱。」

美國副總統范斯（J.D. Vance）今年2月在慕尼黑安全會議上慨歎：「看到現在的歐洲，我有時真的很難理解，當初冷戰的贏家怎麼會變成現在這種樣子？」這番發言當時在歐洲引發爭議，但卡斯認為這其實單純就是在講歐洲當前的尷尬處境，「上週三（9日）美財政部長貝森特（Scott Bessent）對歐洲各國領導人提出更明確的警告，如果他們轉向依賴中國，等於是自掘墳墓。但隔天（10日）歐盟竟然在討論要不要降低中國電動車進入歐洲市場的障礙……」

最後卡斯直言，「如果美國真的要求歐洲做出明確選擇，歐洲是否經得起這種考驗？如果歐洲認為美國只是在虛張聲勢，並企圖藉此反制美國，最終美國又是否真的會拂袖而去？無論如何，一旦歐洲選擇了中國，就等同於親手斷送自己的未來，確保自身繼續在全球舞台上逐漸走向衰落。」

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