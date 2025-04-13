美關稅可能使中國出口減半 最糟恐跌70％

凱投宏觀預測，如果美國不取消新徵收的關稅，中國對美國的出口將大幅下降，預計未來幾年中國對美國的出口將下降50%以上。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕經濟研究公司凱投宏觀（Capital Economics）預測，如果美國不取消新徵收的關稅，中國對美國的出口將大幅下降，預計未來幾年中國對美國的出口將下降50%以上。

川普已於10日宣布，為響應數十個國家的提議，他將暫時不提高對等關稅90天，75個已聯繫美國討論貿易相關議題且沒有對美國報復的國家，對等關稅稅率也會先維持在10%，但對中國進口產品的關稅將提高至125%。

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凱投宏觀不認為關稅會全面取消，也不認為潛在的地緣政治緊張局勢會得到解決，預測儘管未來六個月大多數國家的關稅可能會降至10-20%，但對中國的關稅仍將大幅上升。

如果關稅持續下去，中國對美國的出口甚至可能會暴跌70%，這意味著中國GDP將減少2%。然而，潛在的貨幣調整和供應鏈的重新安排可能會減輕影響。

中國人民銀行（PBOC）已發出人民幣貶值的信號，凱投宏觀預計年底人民幣兌美元匯率將達到8.00，這可能將出口降幅限制在50%以內，GDP降幅限制在1.5%以內。

川普政府可能會試圖透過擴大關稅範圍或與其他國家達成協議對中國徵收關稅來阻止改變路線。整體而言，現行關稅稅率可能導致中國對美出口下降一半以上，對GDP的影響約為1.0-1.5%，比先前假設的0.5%更為顯著。

儘管成長風險增加，凱投宏觀仍預測今年中國經濟將成長 4%，2026年將成長3.5%。

儘管川普總統對談判持開放態度，包括將TikTok出售的最後期限延長75天，但中國的回應表明，協議不會很快達成。中國領導層似乎已準備好承受關稅的影響，押注隨著經濟和政治壓力的增加，川普的地位將會減弱。

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