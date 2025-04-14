BBC：習近平自信滿滿 關稅戰絕不讓步

日前川普政府對中國的關稅達到145%。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對中國的關稅升至125%，總稅率加上先前的20%已達到145%，而中國也回敬報復性關稅，現在判斷誰會獲勝還為時過早。《BBC》報導，北京在貿易戰不向川普低頭的原因很簡單，就是它根本不需要這麼做。

《BBC》報導，對於美中關稅戰，中國領導人會說，他們不打算向霸凌者屈服，中國政府一再將川普政府形容為「霸凌者」，而且中國有這個實力，遠遠超過世界上任何其他國家。在關稅戰爆發之前，中國對美國的出口雖然龐大，但放到整體經濟規模來看，僅佔中國GDP約2%。

請繼續往下閱讀...

儘管如此，北京顯然還是希望避免在這個時間點與美國陷入貿易戰。這段期間，中國正努力應對自身的重大經濟難題，例如長期的房地產危機、地方債務膨脹，以及青年失業率。

報導指出，中國政府對國內民眾表示，他們有足夠實力抵抗來自美國的攻擊。中國也清楚，自身對美國商品加徵關稅，將同樣重創美國出口商。川普一直向其支持者誇口，只要對中國加徵關稅，就能輕易迫使中國讓步，但事實證明這種說法極為誤導。BBC認為，北京不會屈服。

中國國家主席習近平在4月11日會見到訪的西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）時表示，中國與歐盟應該「共同抵制川普政府的單邊霸凌行徑」。桑傑士則回應說，中國與美國的貿易緊張不應妨礙中歐之間的合作。這場會談是在北京舉行的，幾小時後，中國再次宣布提高對美國商品的關稅，儘管中方表示，將不再會對美方進一步加徵的關稅做出回應。

下週，習近平將出訪馬來西亞、越南與柬埔寨，這三個國家都在川普加徵關稅的政策中受到重創。中國政府高層近期也與南非、沙烏地阿拉伯與印度等國的官員會面，推動更緊密的貿易合作。此外，有報導稱，中國和歐盟正磋商取消歐盟對中國汽車的關稅，改為設定最低價格門檻，以防止新一輪傾銷。

分析人士指出，中美這兩個超級大國的互徵關稅，現在已經變得幾乎沒有實際意義，因為雙邊大部分的貿易早已被切斷。這種你來我往的加稅，已經更像是一種象徵意義。

報導提及，過去幾天，中國外交部發言人毛寧在社群媒體上發布了多則中國前領袖毛澤東的影像，其中一段影片是朝鮮戰爭期間，毛澤東對美國表示，「他們（美國總統）要打多久就打多久，一直打到（中國）完全勝利」。她還加上自己的留言：「我們是中國人，不懼挑釁，絕不退縮」。BBC表示，當中國政府搬出毛澤東的形象，你就知道他們是玩真的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法