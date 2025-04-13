啟人疑竇！中國頂尖科學家又離奇死亡 41歲李海波猝死

專門研究奈米材料和光電材料的中國頂尖科學家李海波猝死，年僅41歲。（圖取自中國社交平台）。

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國再度傳出頂尖科學家死亡事件，中國寧夏大學教授李海波8日「突發疾病死亡」，李海波專門研究奈米材料和光電材料，曾位列全球前2%頂尖科學家榜單。過去幾年中國不少科學家離奇死亡，包括中國解放軍首席AI專家馮暘赫、中國無人機專家張代兵、中國AI四小龍之一的商湯科技創辦人湯曉鷗等。

《南華早報》引述中媒《九派新聞》報導，寧夏大學41歲教授李海波突然因病去世，該校一名教授也證實李海波因突發疾病去世的消息，並表示：「我們後續應該不會有訃告和追悼會」。

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李海波出生於1984年，專門研究奈米材料、電化學、光電材料等，現任寧夏大學測試分析中心副主任、教授，在史丹佛大學發布的2023年全球科學家名單中名列前2%。

近年中國頂尖科學家頻頻出現離奇死亡事件，今年農曆年假期間，上海華略智庫高級合夥人兼自貿區港首席專家、「改革創新研究院」院長李鋒去世，享年48歲。由於近年來中國傳出多名頂尖人才離世，且死因不明，李鋒之死引發中國網友臆測，可能遭到暗殺。

南華早報此前統計，近年被官宣「意外死亡或自然死亡」的中國頂尖科學家，涵蓋AI、無人機、國防、半導體和航空航天技術領域，其中許多人從事與國安和技術發展相關工作，但「沒有證據表明這些案件與國安調查有關」。

這些離奇死亡的中國科學家大約有7人，包括中國無人機專家張代兵於2025年1月3日死亡，年僅47歲，外傳他欠下巨債跳樓身亡。另外1人是中國空間專家張小新，2024年12月於北京一場車禍中不幸喪生，享年62歲。

中國解放軍首席AI專家馮暘赫，2023年7月1日中國共產黨黨慶當天凌晨北京不幸去世，享年38歲。（圖取自中國社交平台）

中國解放軍首席AI專家馮暘赫死也非常離奇，馮暘赫於2023年7月1日中國共產黨黨慶當天凌晨2時35分，在執行重大任務途中，於北京不幸去世，享年38歲。馮乘坐的軍方專用小轎車和另一水泥大卡車發生嚴重撞擊，馮暘赫當場喪命，其死因也遭到不少中國網友質疑。

中國AI四小龍之一的商湯科技創辦人湯曉鷗，則在2023年12月15日傳出離世消息，享年55歲。盛傳湯曉鷗是跳樓身亡，商湯科技曾闢謠，稱商湯科技創辦人湯曉鷗因病救治無效辭世。

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