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iPhone可能漲價 何時和幅度要看這項因素

2025/04/13 14:42

CNN報導，消費者應該為今年晚些時候新iPhone更大的價格衝擊做好準備。（法新社）CNN報導，消費者應該為今年晚些時候新iPhone更大的價格衝擊做好準備。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府暫時對主要從中國進口的智慧型手機、電腦和其他電子產品給予關稅豁免，使其免受125%高額互惠關稅，此一消息可望舒緩蘋果股價因關稅衝擊帶來的重挫。然而，未來新iPhone的售價因應成本提高，仍可能會上漲，調漲的時間和幅度將取決於庫存量多少。

CNN報導，如果花1000美元購買新iPhone聽起來很貴的話，那麼消費者應該為今年晚些時候更大的價格衝擊做好準備。分析師稱，iPhone價格可能很快就會大幅上漲，可能在幾週或幾個月內。與許多科技公司一樣，蘋果的供應鏈主要位於中國。

川普對外國商品，特別是來自中國商品徵收的關稅預計將提高日常科技產品的價格，從iPhone到筆記型電腦、汽車，甚至耳機和電腦滑鼠等小型電子設備。

短期內，蘋果及其合作夥伴必須謹慎管理目前儲存在美國的iPhone庫存。但如果川普政府的關稅政策持續下去，蘋果可能不得不對其採購、生產甚至發布新產品的方式做出長期調整。

市場研究公司Canalys負責智慧型手機行業的分析師傑克·利瑟姆 （Jack Leathem） 表示，「我認為蘋果將不得不經歷一段痛苦時期。這意味著……價格上漲」。

根據韋德布希證券估計，蘋果90%的iPhone生產和組裝都在中國，如果川普的關稅持續下去，iPhone價格可能會上漲，何時以及幅度多少仍未確定。時間安排很大程度取決於蘋果在美國的iPhone庫存，而庫存取決於預期關稅上漲之前的消費者需求。雖然蘋果預計要到9月才會發布下一款新iPhone，但如果蘋果在美國的現有庫存用完，其價格可能會更快上漲。

國際數據公司 （IDC） 全球設備追蹤部門副總裁瑞安·里斯 （Ryan Reith） 表示：現實情況是，當庫存耗盡時，我們將看到價格上漲，這會影響到蘋果以及其他品牌的所有手機。

Reith估計，蘋果在美國擁有大約3週的庫存，可以最大化利用，而Canalys則認為iPhone庫存可能足夠未來2到3個月使用。另一家監測全球智慧型手機出貨量的公司 Counterpoint Research 估計，蘋果在美國可能有4.5到6週的庫存，儘管2月的數據表明庫存將遠高於這一水平。

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