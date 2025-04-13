美公布關稅豁免新名單 台灣64％商品暫時沒事

美公布關稅豁免新名單，外媒估計，台灣64％商品暫時鬆一口氣。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國海關和邊境保護局（CBP）台灣時間12日晚間列出新關稅豁免名單，將智慧型手機、電腦、半導體等科技產品排除在對等關稅之外。《巴隆周刊》（Barron's）估計，台灣64%的產品獲得豁免，新的豁免還包括半導體製造設備，台積電等晶圓代工廠來說是好消息。

《巴隆周刊》報導，CBP向蘋果、輝達、戴爾等公司公佈好消息，最新一輪美國進口關稅豁免商品清單已公佈，其中包括智慧型手機、個人電腦、伺服器和其他科技產品，其中許多產品在中國組裝。

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這表明電子產品進口商將不再面臨最新關稅，中國商品的稅率被削減至20%。根據美國人口普查局的數據，這些豁免包括2024年進口額達3850億美元的商品，佔總進口額的12%。其中來自中國的商品為1000億美元，占2024年自中國進口商品的23%。對於這些電子產品，新規則使平均稅率從45%降至5%。

全球最大的豁免是包括個人電腦和伺服器在內的進口類別，2024 年進口額將達到 1400 億美元，其中 26% 來自中國。情況可能會再次發生變化，但此變動有利於輝達、戴爾、惠普企業和AMD等伺服器製造商，以及戴爾和惠普等 PC 製造商。根據《巴倫周刊》估算，這些產品的平均稅率從 45% 降至 5%。

中國商品中最大的新豁免類別是智慧型手機，2024 年美國進口額為 410 億美元，佔所有智慧型手機進口額的 81%。對此徵收 145% 的關稅將達到 600 億美元，即使是新的 20% 的稅率也高達 80 億美元。

蘋果的設備大多是在中國組裝，在印度和越南有生產基地。若這些規則保持不變，蘋果將是最大的受益者，仍然將面臨來自中國進口的20%的關稅。根據《巴倫周刊》估算，智慧手機進口的平均關稅率從119%降至16%。

報導指出，這些豁免也凸顯白宮在這場關稅戰中選擇贏家和輸家的角色。例如，服裝、鞋類和髮飾行業，將繼續面臨來自中國進口的145%關稅，其他地區則為20%，其平均關稅率仍然保持在44%。

新規對中國以外的亞洲主要貿易夥伴產生很大影響。豁免範圍涵蓋來自台灣的進口產品的64%取得豁免，來自馬來西亞的進口商品有44%逃過一劫，越南和泰國則為29%的商品獲得豁免。

例外情況還包括一些個人電腦和伺服器的零件，包括固態硬碟，同時還擴大半導體的豁免範圍，半導體在 4 月 2 日的原始行政命令中獲得一定程度的豁免，此外還有銅、藥品、木材、一些關鍵礦產和能源。其中一些類別，例如半導體和藥品，可能會徵收自己的特殊關稅。

此外，新的豁免還包括半導體製造設備，這對ASML這樣的外國供應商以及像英特爾、台積電、德州儀器和全球晶圓代工等美國客戶來說是個好消息，這類設備的平均關稅率從19%降至1%。

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