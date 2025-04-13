海外ETF震盪劇烈 元大航太防衛科技維持正報酬

海外ETF震盪劇烈、今年以來元大航太防衛科技報酬率第一。（資料來源:CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕川普暫停關稅、美股戲劇性反彈，全球股市巨幅震盪中，海外ETF由於沒有漲跌無限制，不少ETF報酬率由紅翻黑，統計今年以來海外ETF報酬率排行榜由元大航太防衛科技（00965）拔得頭籌、報酬率高達10.38%。

根據CMoney統計顯示，今年以來至4月11日為止，海外ETF只剩下7檔呈現正報酬，除00965外，富邦恆生國企（00700）、中信中國50（00752）、富邦歐洲（00709）漲幅則落在8.11%至5.33%，台新MSCI中國（00703）、元大歐洲50（00660）、富邦入息REIT+（00908）也都還維持正報酬。

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法人分析，全球航太防衛產業基本面受關稅戰影響有限，且在美國壯大同盟及自身國防的政策很明確，最重要是國防產業將是川普政策框架重要一環，再加上美國白宮經濟顧問委員會主席米倫也表示，提高國防支出及向美國進行軍購，是與美國共同創造和平繁榮的方式之一，均有利全球防衛概念股未來表現。

法人也說，過去科技股由於資金集中度高，易受關稅等議題影響而有所震盪，加上川普政策讓人身處五里霧中，不排除未來全面下修獲利展望，而川普核准1兆美元軍備預算、鼓勵各國積極採購美國軍備對沖關稅，軍工概念股同樣具有成長性，能見度高，從投資角度適合進行配置。

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