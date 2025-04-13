晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

海外ETF震盪劇烈 元大航太防衛科技維持正報酬

2025/04/13 13:38

海外ETF震盪劇烈、今年以來元大航太防衛科技報酬率第一。（資料來源:CMoney）海外ETF震盪劇烈、今年以來元大航太防衛科技報酬率第一。（資料來源:CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕川普暫停關稅、美股戲劇性反彈，全球股市巨幅震盪中，海外ETF由於沒有漲跌無限制，不少ETF報酬率由紅翻黑，統計今年以來海外ETF報酬率排行榜由元大航太防衛科技（00965）拔得頭籌、報酬率高達10.38%。

根據CMoney統計顯示，今年以來至4月11日為止，海外ETF只剩下7檔呈現正報酬，除00965外，富邦恆生國企（00700）、中信中國50（00752）、富邦歐洲（00709）漲幅則落在8.11%至5.33%，台新MSCI中國（00703）、元大歐洲50（00660）、富邦入息REIT+（00908）也都還維持正報酬。

法人分析，全球航太防衛產業基本面受關稅戰影響有限，且在美國壯大同盟及自身國防的政策很明確，最重要是國防產業將是川普政策框架重要一環，再加上美國白宮經濟顧問委員會主席米倫也表示，提高國防支出及向美國進行軍購，是與美國共同創造和平繁榮的方式之一，均有利全球防衛概念股未來表現。

法人也說，過去科技股由於資金集中度高，易受關稅等議題影響而有所震盪，加上川普政策讓人身處五里霧中，不排除未來全面下修獲利展望，而川普核准1兆美元軍備預算、鼓勵各國積極採購美國軍備對沖關稅，軍工概念股同樣具有成長性，能見度高，從投資角度適合進行配置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財