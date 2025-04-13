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高盛再次上調金價預測 年底見3700美元

2025/04/13 14:55

高盛再次上調金價預測，年底見3700美元。（示意圖，彭博）高盛再次上調金價預測，年底見3700美元。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛近日再次上調金價預測，將2025年底黃金目標價調高至每盎司3700美元，再創歷史新高，此為高盛今年迄今第3次調高金價。

綜合媒體報導，高盛本月11日出具報告，將其2025年的黃金目標價格從先前的3300美元提高400美元，至3700美元，而相應預測範圍也從原先每盎司3250-3520美元，調整為每盎司3650-3950美元。

不僅如此，高盛還在報告指出，在極端端情况下，如市場對美國聯準會獨立性或美國儲備變化風險的關注增加，導致央行黃金需求持續上升至每月110噸、美國衰退帶來ETF持有量反彈至疫情時期水平，以及投機性部位達到歷史新高，那麼到2025年底金價可能觸及每盎司4500美元。

高盛也補充表示，上述情況發生的機率極低，但將其納入分析以顯示金價潛在的非線性上行空間。

報導指出，除了高盛外，瑞銀同日也同樣上調金價預測，將2025金價預測從先前的每盎司3200美元提高至3500美元。

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