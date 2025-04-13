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鈊象3月營收獲利續創新高 大宇資、傳奇、遊戲新幹線新品上市

2025/04/13 12:24

鈊象3月營收獲利續創新高，大宇資、傳奇、遊戲新幹線新品上市。圖為鈊象董事長李柯柱（立者）。（資料照，記者張慧雯攝）鈊象3月營收獲利續創新高，大宇資、傳奇、遊戲新幹線新品上市。圖為鈊象董事長李柯柱（立者）。（資料照，記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股好消息連連！觀察3月營收弘煜（6482）、大宇資（6111）、智冠（5478）、宇峻（3546）、傳奇（4994）等呈現月增一成以上，而股王鈊象（3293）營收與自結獲利續創新高，股價迅速從跌破700元大關向上爬升，上週五上漲37元、收在823元。

鈊象3月營收18.62億元、月增6.5％，首季營收53.59億元、年增28.3％，創單月及單季營收新高，鈊象也公告3月稅前淨利11.97億元、每股稅前盈餘4.24元同步寫下新高，首季每股稅前盈餘11.36元。

鈊象董事長李柯柱指出，今年成長動能除持續深耕東南亞市場，也積極拓展歐美市場，陸續推出新產品線，預期今年網路遊戲授權營收會有不錯的表現，他也表示，目前已取得包括庫拉索、馬爾他、瑞典等證照，至於外界關切的加拿大和英國都在送審中，正等待送審結果，預計今年底前有機會拿到。

至於大宇資3月營收4.64億元、月增高達57.92%，同時，大宇資也宣布首款夢境主題ARPG手遊《無盡夢迴》事前預約突破30萬人次，更隨著李珠珢接受首款遊戲代言、熱度也持續創新高。

弘煜科3月營收0.52億元、月增57.01%，智冠3月營收5.43億元、月增11%。智冠旗下遊戲新幹線與弘煜科合作，聯手打造「國產遊戲IP VTuber化」嶄新模式，推出手遊力作《風色幻想NeXus》，遊戲新幹線取得台港澳地區代理權，預計4月底上線。

傳奇3月營收1億元、月增16.62%，自結每股稅前盈餘為0.30元；累計第一季營收為3億元，每股稅前盈餘0.48元。傳奇4月2日釋出PC MMORPG《幻想神域：源神啟動》官網，該款累積全球超過千萬用戶的經典作品，即將以全新版本第二季回歸。

橘子（6180）3月營收9.1億元、月減14%，橘子指出，展望4月《新楓之谷》20週年，攜手日本動漫知名IP展開歷年最大規模串聯，將推出經典動漫角色限定職業、道具技能與任務等，《波拉西亞戰記》、《天堂》國際服也接力展開改版活動。

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