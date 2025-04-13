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宣稱AI卻只有人工 美新創公司Nate詐騙13億元投資

2025/04/13 12:28

美國新創公司Nate謊稱使用人工智慧簡化網購結帳流程，獲得4000萬美元投資，但其實都是由人工處理。（美聯社）美國新創公司Nate謊稱使用人工智慧簡化網購結帳流程，獲得4000萬美元投資，但其實都是由人工處理。（美聯社）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國新創公司Nate，宣稱使用人工智慧（AI）簡化了網路購物流程，藉此吸引4000萬美元（約新台幣13億元）投資，但其實都是由人工處理，前執行長兼創辦人薩尼格（Albert Saniger）已被美國聯邦檢察官起訴。

《CBS》報導，Nate宣稱他們公司的應用程式nate使用了深度學習模型，消費者網購時花不到3秒就能完成結帳，不過，Nate的業務實際上是交給菲律賓數百名工作人員，以手動方式模擬自動化交易讓投資人上當。

2021年10月，圓規颱風襲擊菲國，Nate為此在羅馬尼亞設立另一間處理中心，以便消化掉來不及解決的業務，在此期間薩尼格指示員工優先處理投資人的網購，避免他們發現異常。

Nate最終於2023年倒閉，使得投資者幾乎是血本無歸，美國聯邦檢察官表示，薩尼格以執行長的身分涉嫌詐騙投資人、對公司AI能力進行虛假陳述，因此將其起訴。

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