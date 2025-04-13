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美國關稅豁免列入智慧手機、晶片 經貿辦：是否國安課稅尚待觀察

2025/04/13 11:21

美國海關與邊境保護局（CBP）發布公告，更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，列出豁免的特定產品，包括電腦、智慧型手機及晶片都入列。（彭博資料照）美國海關與邊境保護局（CBP）發布公告，更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，列出豁免的特定產品，包括電腦、智慧型手機及晶片都入列。（彭博資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國海關與邊境保護局（CBP）11日發布公告，更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，列出豁免的特定產品，包括電腦、智慧型手機及晶片都入列。行政院經貿辦今（13）日表示，未來美國是否會依據國家安全需要對半導體或ICT相關產品進行調查課徵關稅，尚有待觀察。

經貿辦說明，美國於4月2日發布對各國課徵「對等關稅」時，同時公布對藥品、半導體、木材、特定關鍵礦物及能源相關產品排除適用對等關稅。但美國亦同時申明上述該等排除項目，未來美國仍有權利依美國國家安全需要（232條款）另課徵關稅。

經貿辦指出，4月11日美國海關另公布將ICT（電子相關產品）納入豁免項目，排除對等關稅適用，並追溯自4月5日起生效。未來美國是否會依據國家安全需要對半導體或ICT相關產品進行調查課徵關稅，尚有待觀察。

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