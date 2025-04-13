MIT就是MIT！卓榮泰：嚴防淪「洗產地破口」3防線絕不放鬆

卓榮泰強調，MIT就是MIT!為:防台灣成洗產地破口，政府三道防線絕不寬鬆。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院長卓榮泰今（13）日到高雄主持產業座談會，聽取南部產業界對美中關稅戰的建議，他致詞時強調，美方除在意對等關稅，還特別關注洗產地問題，「MIT就是MIT」，政府3道防線絕不寬鬆，避免台灣成為洗產地破口。

行政院長卓榮泰今率相關部會，到高雄聽取南部產業界對關稅衝擊的想法與建議。（記者王榮祥攝）

卓榮泰指出，台灣已經與美國針對關稅問題展開談判，而美方在意的除了對等關稅、進口管制，還特別關注洗產地情況；他強調MIT就是MIT，必須嚴守防線，能不能防止台灣成為洗產地破口，政府跟業者要很密切合作。

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他提醒，大家要有同樣防線，秉持防衛台灣經濟安全的同樣心理，才能在世界貿易秩序重整過程中，得到其他國家夠多信任，並給台灣更多協助。

他進一步提到，政府後續針對洗產地將有事前加強防案、事中嚴查、事後嚴懲，這三道防線絕不寬鬆；同時為保護國內產業，嚴防中共產業大量低價傾銷、往台灣流竄低價產品，政府也會設法保護產業安全 ，保護國人購買產品的安全，大力啟動反清香調查。

卓榮泰說，目前反傾銷調查已有19項、還有1項調查中 ，未來會全面啟動，保障國內產業與消費者權益。

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