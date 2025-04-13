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中美關稅大戰+OPEC擴產原油暴跌 法人看波動大、易跌難漲

2025/04/13 10:58

中美關稅大戰+OPEC擴產原油暴跌，法人看波動大、易跌難漲。（擷取自能源署）中美關稅大戰+OPEC擴產原油暴跌，法人看波動大、易跌難漲。（擷取自能源署）

〔記者張慧雯／台北報導〕受中美關稅大戰，再加上OPEC+宣布擴產，國際油價4月以來暴跌，西德州原油每桶更一度來到每桶60美元，法人認為，關稅大戰將導致油價出現劇烈波動，易跌難漲，投資人進場仍需多謹慎。

上週三美國能源署（EIA）公布上週美國原油庫存，截至2025年4月4日止，較前週增加255.3萬桶，美國石油協會（API）公布美國原油庫存減少106萬桶，而分析師預期供應量增加140萬桶。

法人認為，近期原油價格受到關稅議題而劇烈波動，首先在川普公布出乎市場意料的對等關稅稅率，導致原油價格大跌，儘管實施不到24小時川普就批准延長90的談判期，僅針對中國課徵總計145%的關稅，使連續下跌的原油價格稍有喘息空間，但隨後中國的報復行動則使市場擔憂全球經濟恐陷入衰退，更進一步減少對原油的需求，而各家外資機構隨即上調未來12個月美國經濟衰退可能性的預測，並調降原油預期價格。

值此之際沙烏地阿拉伯更大幅下調銷往亞洲的原油價格，加上OPEC+決議自5月起進一步擴大原油產量，從原先的日產13.5萬桶提高至日產41.1萬桶，造成原油價格下跌。

法人認為，原油價格亦受國際環境因素出現劇烈變化，目前不利油價上漲的因素較多，油價易跌難漲，不過，投資人進場仍須多小心，注意風險控制。

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