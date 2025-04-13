晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國管制反制美國關稅 傳稀土出口陷入停滯

2025/04/13 12:03

傳中國稀土出口陷入停滯。（示意圖，法新社）傳中國稀土出口陷入停滯。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕為反制美國總統川普宣布的對等關稅，中國本月4日起對7種稀土實施出口管制措施。現最新報導指出，在中國新限制措施影響下，中國稀土出口已陷入停滯。

綜合媒體報導，為報復川普對中國提高關稅，中國本月4日宣布對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關材料實施出口管制。上述7種稀土主要應用在國防、航太技術、電動車、機器人與能源產業等高科技領域。

現《路透》報導，在中國新限制措施實施後，中國稀土出口已陷入停滯。

根據消息人士透露，出口商現在要出口上述材料，必須向中國商務部申請許可證，但該一流程較為不透明，審批時間通常需時6至7週，甚至可能需要更長時間。

一名不願具名的中國稀土貿易商表示，有客戶詢問他們的貨物何時能從中國發貨，公司給出的估計時間是60天，但實際上可能比這更長，並指一旦出口禁令超過2個月，那麼客戶通常積累的庫存就會消耗殆盡，鑑於貿易戰不斷升級，美國客戶獲得出口許可證可能會特別困難。

有分析師表示，目前已有多家中國稀土供應商對海外買家以「不可抗力」為由，中止履行合約；部分已抵達港口，尚未完成通關的貨物，也禁止離境。目前尚不清楚有多少預定裝運的貨物受到影響。

對於上述報導，中國商務部和海關部門尚未回應媒體置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財