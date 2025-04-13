中國管制反制美國關稅 傳稀土出口陷入停滯

傳中國稀土出口陷入停滯。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕為反制美國總統川普宣布的對等關稅，中國本月4日起對7種稀土實施出口管制措施。現最新報導指出，在中國新限制措施影響下，中國稀土出口已陷入停滯。

綜合媒體報導，為報復川普對中國提高關稅，中國本月4日宣布對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關材料實施出口管制。上述7種稀土主要應用在國防、航太技術、電動車、機器人與能源產業等高科技領域。

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現《路透》報導，在中國新限制措施實施後，中國稀土出口已陷入停滯。

根據消息人士透露，出口商現在要出口上述材料，必須向中國商務部申請許可證，但該一流程較為不透明，審批時間通常需時6至7週，甚至可能需要更長時間。

一名不願具名的中國稀土貿易商表示，有客戶詢問他們的貨物何時能從中國發貨，公司給出的估計時間是60天，但實際上可能比這更長，並指一旦出口禁令超過2個月，那麼客戶通常積累的庫存就會消耗殆盡，鑑於貿易戰不斷升級，美國客戶獲得出口許可證可能會特別困難。

有分析師表示，目前已有多家中國稀土供應商對海外買家以「不可抗力」為由，中止履行合約；部分已抵達港口，尚未完成通關的貨物，也禁止離境。目前尚不清楚有多少預定裝運的貨物受到影響。

對於上述報導，中國商務部和海關部門尚未回應媒體置評請求。

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