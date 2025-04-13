英鋼瀕臨關閉 英國會立法宣布接管

中資英國鋼鐵瀕臨關閉，英國會通過緊急立法接管。圖為英國鋼鐵公司位於英格蘭北部的斯肯索普（Scunthorpe）工廠。（法新社）

英鋼是英最後可產粗鋼工廠 2020年遭中國敬業集團收購

〔財經頻道／綜合報導〕中國敬業集團（Jingye Group）因不堪虧損，計劃關閉旗下英國鋼鐵公司（British Steel）位於英格蘭北部的斯肯索普（Scunthorpe）工廠營運。由於該工廠是英國最後一間能生產粗鋼的工廠，消息一出，引發外界關注。現最新報導指出，為維持斯肯索普工廠繼續運作，英國國會週六（12日）通過緊急法案，宣布接管英國鋼鐵公司，且不排除將它收歸國有。

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綜合媒體報導，中國敬業集團於2020年收購英國鋼鐵。敬業集團聲稱，集團已投入超過12億英鎊（約新台幣508.4億元）來維持英國鋼鐵斯肯索普工廠運作，但由於市場環境嚴峻和環境成本增加，斯肯索普工廠每天虧損約70萬英鎊（約新台幣2964.7萬元），且認為廠內的2座高爐已不再具有財務上的可行性，因此計畫關閉斯肯索普工廠。

報導指出，英國鋼鐵斯肯索普工廠主要供應鐵路、建築及汽車業所需的鋼鐵，也是英國最後一家一貫作業煉鋼工廠，若斯肯索普工廠被關閉，英國將需要倚賴進口。有鑑於英國一度蓬勃發展的鋼鐵業走上衰退，英國政府把斯肯索普工廠可能關閉，視為對英國長期經濟安全的風險。

為維持康紹普工廠繼續運作，以及保障工廠員工權力，英國國會週六（12日）晚間通過緊急法案，宣布接管英國鋼鐵公司，且不排除將它收歸國有。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在法案通過後表示，英國政府「正在告別10年來的衰退」，並「採取行動保護數千勞工的工作」。而對於擬將英國鋼鐵公司國有化，施凱爾表示「所有選項都在枱面上，以確保這個產業的未來」。

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