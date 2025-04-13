晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

英鋼瀕臨關閉 英國會立法宣布接管

2025/04/13 09:51

中資英國鋼鐵瀕臨關閉，英國會通過緊急立法接管。圖為英國鋼鐵公司位於英格蘭北部的斯肯索普（Scunthorpe）工廠。（法新社）中資英國鋼鐵瀕臨關閉，英國會通過緊急立法接管。圖為英國鋼鐵公司位於英格蘭北部的斯肯索普（Scunthorpe）工廠。（法新社）

英鋼是英最後可產粗鋼工廠 2020年遭中國敬業集團收購

〔財經頻道／綜合報導〕中國敬業集團（Jingye Group）因不堪虧損，計劃關閉旗下英國鋼鐵公司（British Steel）位於英格蘭北部的斯肯索普（Scunthorpe）工廠營運。由於該工廠是英國最後一間能生產粗鋼的工廠，消息一出，引發外界關注。現最新報導指出，為維持斯肯索普工廠繼續運作，英國國會週六（12日）通過緊急法案，宣布接管英國鋼鐵公司，且不排除將它收歸國有。

綜合媒體報導，中國敬業集團於2020年收購英國鋼鐵。敬業集團聲稱，集團已投入超過12億英鎊（約新台幣508.4億元）來維持英國鋼鐵斯肯索普工廠運作，但由於市場環境嚴峻和環境成本增加，斯肯索普工廠每天虧損約70萬英鎊（約新台幣2964.7萬元），且認為廠內的2座高爐已不再具有財務上的可行性，因此計畫關閉斯肯索普工廠。

報導指出，英國鋼鐵斯肯索普工廠主要供應鐵路、建築及汽車業所需的鋼鐵，也是英國最後一家一貫作業煉鋼工廠，若斯肯索普工廠被關閉，英國將需要倚賴進口。有鑑於英國一度蓬勃發展的鋼鐵業走上衰退，英國政府把斯肯索普工廠可能關閉，視為對英國長期經濟安全的風險。

為維持康紹普工廠繼續運作，以及保障工廠員工權力，英國國會週六（12日）晚間通過緊急法案，宣布接管英國鋼鐵公司，且不排除將它收歸國有。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在法案通過後表示，英國政府「正在告別10年來的衰退」，並「採取行動保護數千勞工的工作」。而對於擬將英國鋼鐵公司國有化，施凱爾表示「所有選項都在枱面上，以確保這個產業的未來」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財