讚川普找回「科技美元」正路 謝金河：台灣出現吉兆

川普關稅政策又有變動，將對半導體、手機以及電子產品等項目豁免關稅。謝金河今在臉書發文表示，川普終於找回「科技美元」的正路，而台灣也因此出現「吉兆」。圖為美國總統川普。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對等關稅政策後，國際經貿陷入大動盪，不過美國海關與邊境保護局（CBP）12日發布更新指引，包括半導體元件、手機、電子產品等均豁免對等關稅。對此財訊傳媒董事長謝金河今天（13日）在臉書發文表示，川普終於找回「科技美元」的正路，而台灣也因此出現「吉兆」。

謝金河表示，美國從二戰以來主導世界，第一個階段掌握「石油美元」，全球每一個國家購票石油都必須使用美元，美元也因此流通世界，再來是「金融美元」，美元主宰全球金融市場，即使中國要人民幣國際化，想要取代美元，但仍然力有未逮。

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謝金河提到，近年「科技七雄」崛起，蘋果市值逼近4兆美元，輝達，微軟都超過3.5兆美元，這3家科技巨擘市值一度到11兆美元以上，超過深滬股市，科技七雄市值最高一度超過17兆美元，這是科技七雄主導世界的時代。

謝金河表示，川普上任後關注鋼鐵、汽車等老牌產業，在他的心目中，Intel是一家非常偉大的公司，但這可能是十年前往事，而「鋼鐵傳奇」也是二戰時候的事。謝金河強調，這次關稅大棒重創科技七雄，七家公司市值最慘蒸發7.41兆美元，導致美國科技業實力大受損傷，而川普重新調整腳步，對於科技產品的手機、電腦等產品關稅豁免，是重要一步。

謝金河認為：「川普主導科技美元，這才是美國最核心的戰略！台灣的價值也會隨著科技美元水漲船高，台灣出現第一個吉兆！」

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