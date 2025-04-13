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川普豁免半導體關稅背後有自家壓力？ 許美華：全球股市將暴漲

2025/04/13 08:31

科技專家許美華提到，川普在強硬10天之後，對半導體及所有電子產品全面豁免關稅，「下週一全世界股市要暴漲了」。（法新社）科技專家許美華提到，川普在強硬10天之後，對半導體及所有電子產品全面豁免關稅，「下週一全世界股市要暴漲了」。（法新社）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對等關稅政策以來，國際經貿陷入大動盪，不過美國海關與邊境保護局（CBP）12日發布更新指引，包括電腦及其周邊配件，二極體、電晶體等半導體元件，半導體製造相關設備、積體電路及智慧型手機等均豁免對等關稅。科技專家許美華在臉書發文表示：「下週一全世界股市要暴漲了！」

許美華提到，川普在強硬10天之後，對半導體及所有電子產品全面豁免關稅，而中國也包括在內。許美華說：「好了，下週一全世界股市要暴漲了！」許美華分析，包括蘋果、戴爾（Dell）、HP（惠普）這些供應鏈在中國、短期很難搬的美國企業，過去幾天在華府狂哭遊說，川普對等關稅的大刀，看似砍向貿易對手國，但其實也砍向自己人。

許美華表示，依賴中國供應鏈的美國企業，就是關稅海嘯第一波的受害者，而川普之所以全面豁免半導體、電子產品關稅，其中很大原因，也是來自「自家業者的壓力」實在太大。

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