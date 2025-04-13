扭轉中國偷智財權行為 奧利里：美國要像訓犬一樣對北京

加拿大企業家、美國實境投資節目《創智贏家》（Shark Tank）共同主持人奧利里（Kevin O’Leary）表示，美國對中國祭出高額關稅是正確之舉，因為中國長期竊取智財權，華府必須「像訓練小狗一樣」對待北京，才能迫使其改變行為。 （法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕加拿大企業家、私募股權公司O'Leary Ventures董事長、美國實境投資節目《創智贏家》（Shark Tank）共同主持人奧利里（Kevin O’Leary）表示，美國對中國祭出高額關稅是正確之舉，因為中國長期竊取智財權，華府必須「像訓練小狗一樣」對待北京，才能迫使其改變行為。

奧利里4月11日接受美國《有線電視新聞網》（CNN）主持人修托（Jim Sciutto）訪問時表示：「這不只是貿易關稅的問題。這是因為他們（中國）欺騙、偷竊，我們已經受夠了，他們必須停止。」

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奧利里強調，中國根本不在乎是否竊取智財權，他們真的不在乎。他們認為這沒什麼不對。他說：「這幾乎就像在訓練一隻小狗時的情況，你必須讓牠聞一聞排泄物，然後捲起報紙打牠的屁股。這正是我們現在對中國該做的事。我不喜歡用這種比喻，但經過20年，他們始終沒搞懂這套規則是怎麼運作的。」

美國總統川普4月2日宣布實施「解放日」關稅政策，對全球大多數國家進口商品加徵10%的基準關稅，並對部分國家施加更高的「對等關稅」，打破長期以來的貿易秩序。川普表示，此舉旨在重建美國製造業，糾正貿易逆差，並保護美國經濟安全。

白宮4月9日宣布，將多數國家的「對等關稅」暫緩90天實施，期間僅徵收10%關稅，提供緩衝期給各國到華府談判，但中國是唯一的例外。

由於中國在川普宣布關稅政策後，率先實施反制措施，美國對中國進口商品進一步加徵125%的懲罰性關稅，加上先前因中國在類鴉片毒品芬太尼貿易中扮演重要角色所加徵的20%關稅，關稅總額已達到145%。

中國4月11日再次宣布反擊措施，將美國進口商品的關稅提高至125%，並預告將限制高科技產品進口與加強反壟斷調查，反制措施預計於4月12日起生效。

美中貿易戰進一步升級，已引發全球金融市場震盪。市場擔憂，若美中無法妥善管控分歧，可能波及全球經濟。

奧利里4月8日接受CNN訪問時就已表示，他支持對中國進口商品徵收高達400%的關稅，並指責中國不遵守世界貿易組織（WTO）規則。他說：「這已經不只是關稅問題了。還沒有人真正對中國採取過行動，歐洲人沒有，美國歷屆政府也沒有，作為一個實際在中國做生意的人，我已經受夠了。」

奧利里4月11日接受CNN訪問時還說，他希望中國領導人習近平能與美方坐下來談判，敲定一份新的協議。他說：「我希望這場談判真的發生，因為我不希望與中國發生貿易戰。我希望與中國人民進行貿易，但我無法接受他們一再竊取我們的智財權，還一點都不在乎。」

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