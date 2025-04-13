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金融危機重演？專家曝華爾街恐懼的「導火線」已點燃

2025/04/13 00:33

美股波動性罕見超越新興市場和比特幣，同時一向被視為安全資產的美債劇烈波動，讓金融危機的恐懼再次籠罩華爾街。（法新社）美股波動性罕見超越新興市場和比特幣，同時一向被視為安全資產的美債劇烈波動，讓金融危機的恐懼再次籠罩華爾街。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股波動性罕見超越新興市場和比特幣，同時一向被視為安全資產的美債劇烈波動，讓金融危機的恐懼再次籠罩華爾街。瑞銀認為，一旦全球無風險利率出現波動，意味著所有市場都將被顛覆，而分析師侯賽尼（Hussainy）更是一針見血地指出：「我其實不擔心衰退，我擔心的是金融危機」。

外媒報導，過去1週，美國10年期公債殖利率創下20多年來最大單週跳升，美股則跳水後又暴漲，表面上看，標普500指數週漲超5%，美債殖利率回到2月水平，比特幣收盤走高，似乎一切如常。

然而令人不安的是，美股、美債和美元同時下跌的現象，正是典型的新興市場特徵，而非全球最安全資產的表現。尤其本週美國長債出現如此大的波動，流動性危機似乎就在眼前，這讓投資人開始質疑持有美國資產的明智性。

瑞銀集團首席策略師巴韋賈表示，這太可怕了。我們正在重新定義全球無風險利率，如果全球無風險利率出現波動，它將顛覆所有市場。

川普最近的關稅政策不僅損害了對美國經濟的信心，也動搖了投資人對美國政策方向和美元資產的信任。即使以華爾街漫長的歷史標準來看，本週都是1個慘烈的交易週，美股像是坐上了過山車，美債、美元的走勢更是暗示美國避險地位似乎不保了。

Loomis Sayles & Company投資經理Andrea DiCenso表示，美國市場是否開始表現得像新興市場？毫無疑問，是的，這正是我們所看到的。

根據數據顯示，美股ETF的波動性甚至超過了追蹤新興市場的基金，也一度高於比特幣。這種情況除了疫情、去年8月危機和聯準會激進升息時期外，幾乎從未出現。

Renaissance Capital分析師Neil Dutta在給客戶的郵件中直言，標普500指數像加密貨幣一樣交易，這可能不是好事。

當長期債券市場波動劇烈、利差龐大且流動性低時，會影響所有其他資本市場，特別是對利率和美國政府債務構成上漲壓力，長期下去甚至可能演變成金融危機。

美債的波動率在本週躍升，20年期美債波動率迅速趕上VIX美股波動率，儘管30年美債跌幅沒有延續前1週，出現全面擴大的走勢，但基準30年期債券的買賣價差出現了一些裂縫，這是美國公債殖利率曲線長期流動性下降的１個訊號。本週價差幾乎達到了整整１個基點，這是自2023年初以來從未見過的水平。

Columbia Threadneedle分析師Hussainy更是一針見血地指出：我其實不擔心衰退，我擔心的是金融危機。

金融危機的陰霾，讓全球投資人撤出美國後，湧入歐洲債券市場、黃金、日圓和瑞郎等避險資產，以避免更廣泛的動盪。

德國公債殖利率本週基本維持不變，而美國10年期債券殖利率飆升逾50個基點，這是自1989年以來美國公債殖利率落後於德國公債的最大幅度。與之相對的是，美元指數跌破100心理關口，創下自2022年11月以來最嚴重的兩週跌幅，歐元兌美元則大幅升值，本週升值幅度升值超過日圓。

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