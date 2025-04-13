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台積高雄擴廠效應！仁武科技園區啟動環評說明 最快2028開發

2025/04/13 00:18

永達技術學院仁武校區將轉型仁武科技產業園區，圖為校區遺留警衛室，後方為高鐵通過。（記者王榮祥攝）永達技術學院仁武校區將轉型仁武科技產業園區，圖為校區遺留警衛室，後方為高鐵通過。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電帶動半導體供應鏈進駐高雄，衍生產業用地需求，經濟部運用退場後的永達技術學院仁武校區，轉型為仁武科技產業園區，近日啟動環評說明，若一切順利、預估最快2028開發園區。

私立永達技術學院仁武校區留有一棟舊校舍，經濟部評估整建為綜合服務大樓。（記者王榮祥攝）私立永達技術學院仁武校區留有一棟舊校舍，經濟部評估整建為綜合服務大樓。（記者王榮祥攝）

私立永達技術學院受少子化影響，於2014年停辦，原校地校舍產權收歸國有，其仁武校區位於仁武區水管路，靠近國道十號仁武交流道，距離台積電所在的楠梓產業園區僅約4公里。

　該校區面積約7.36公頃，目前留有1棟舊校舍、機車停車場及警衛亭，其餘為閒置空間；經濟部初步規劃闢建4.07公頃產業用地，擬引進AI創新研發及人才培育、半導體上下游設備、材料相關產業、及電腦電子等產業，預估可創造1千9百個就業機會。

　該計畫目前處於環評與計畫審查初期階段，若一切順利，預計2026到2027完成環評審查與都市計畫變更，2028到2030進行園區開發。

　經濟部產業園區管理局日前在仁武舉辦環境影響評估說明會，吸引部分鄉親參與，對於科技產業進駐頗期待，但也關切園區對周遭社區可能的衝擊?市議員邱俊憲反映鄉親心聲，建議開發單位除依法辦理公開說明會，更應主動深入里鄰與居民溝通，說明開發可能的影響，讓居民真正「知情」。

　他同時建議工業設施與住宅區應有實體綠帶並拉出安全距離，汙水處理講效率同時也儘量要顧成本，特別是永達仁武校區有限設廠空間恐不夠用，相關單位應儘早盤點鄰近土地，預作規劃、儘早整備。

　此外，目前仁大地區已有仁武產業園區、大社產業園區，及市府規劃的仁武新產業園區，名稱類似容易混淆，「仁武科技產業園區」或許應重新檢討名稱設定，更具識別性。

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