資安院引入美名校課程 學生健檢團進駐NPO、中小企補漏洞

資安院人才培力中心主任鄭瑋接受本報記者專訪，分享資安健檢團的推動過程。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕2021年，台灣發生公益團體的大規模個資外洩案，上百名捐款人接到詐騙電話，原因是這些團體委託的同一間資訊公司「網軟」被駭，許多人紛紛解除定期定額捐款，讓非營利組織（NPO）與愛心捐款人長期建立的信任毀於一夕。當時的受害者之一「唐氏症基金會」走過這場風暴，開始做出改變行動－從資安健檢做起。

唐氏症基金會副執行長朱貽莊回憶，當年台灣大約一半以上的中小型NPO都把捐款系統委外給網軟，被牽連的組織非常多，有些捐款者被詐騙後提告，導致NPO也捲入司法程序。那段時間，大家一方面無助，一方面也開始意識到資安的重要性，會彼此交流要怎麼解決問題。

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危機之後，基金會決定轉換更安全的委外系統，但問題來了，沒有IT（資訊科技）人員的組織，要如何分辨資訊產品的好壞？他們才意識到，不只是花錢買產品，而是需要具備判斷力與資訊知識，才能真正為資安負責。

「非營利組織在資安方面的最大困境，不是錢就能解決，而是人才管理。」朱貽莊說，基金會裡的員工多是社福背景，即便要投入資金在資安產品，也不知道怎麼使用，或即便想聘請IT人員，也不知道如何管理。他們在偶然機會下接觸到國家資通安全研究院，去年起展開「資安健檢團」的合作。

免費資安健檢上線 學界、產業聯手補破口

台灣社會日益重視資安，但NPO與中小企業的人力、資金較爲不足，遠不及上市櫃公司的資源。資安院去年起推動「資安健檢團」，引進美國名校柏克萊加州大學（UC Berkeley）創始的課程，媒合國內大學資工系團隊給需要健檢的組織，就像人體的醫療健檢一樣，免費為組織揪出潛藏的資安危機。

談到推動健檢團的初衷，幕後推手－資安院人才培力中心主任鄭瑋表示，一方面是希望照顧到缺乏資安資源的中小企業、NPO，免費獲得名校團隊的輔導；另一方面也給大專院校學生新的刺激和實務訓練，比起單純在學校聽課，讓他們能夠接觸真實世界、體驗如何擔任資安顧問。

這項為期兩年的計劃牽涉許多單位合作，其中，UC Berkeley旗下的「網路安全診所聯盟」提供教材資訊和聯繫平台，定期召集各國成員開會交流，台灣成功成為聯盟第一個海外會員國。慈善機構Google.org提供資金給資安院，用來輔導NPO和中小企業。而資安院負責引進這套國外課程，媒合合作大學和需要輔導的組織。

資安院第一年找來國內三位資工系的大咖教授開課，包含台大教授蕭旭君、逢甲大學教授李榮三、陽明交大教授黃俊穎，第二年則透過公開徵選合作教授，預計總共在十所大學開課、服務七十多間組織。

資安院引進美國柏克萊加州大學創始的課程，與國內大學合作開課推動健檢團。（資安院提供）

從教室走入現場 學生團隊診斷組織病灶

唐氏症基金會被媒合到的健檢團，是台大資工系的團隊。朱貽莊說，在為期幾個月的健檢中，台大團隊先了解他們的需求，接著蒐集組織資料、了解各個環節如何運作，經過約四次的實地考察，在來回溝通中產出一份健檢報告，讓基金會看到自身弱點。

而在學校方面，鄭瑋說明，雖然各個合作教授有不同授課風格，課程通常包含受訓和實地考察，學生會先在學校熟悉基礎的技術和風險管理知識，例如弱點掃描、社交工程、資訊資產的風險盤點等，也會學習透過訪談察覺組織的問題。接著學生會和組織晤談，解決對方提出的狀況，有些組織因為沒有IT人員，問話方式必須更生活化、避免專業術語，才能了解風險所在。

許多組織在資安管理上的挑戰是高層不夠重視，但在這次健檢中，基金會出動的最高層級就是副執行長，朱貽莊還指示，牽涉最多個資的兩個單位：行政管理、捐款帳務處理，要全力配合提供資料。

經過學生們實地診斷，NPO和中小企業可以瞭解到組織裡的資安病灶，通常包含帳號權限管理、個資安全、釣魚郵件、備份資料等問題，最後健檢團會產出一份健檢報告，讓組織可以依此制定改善計劃。

撐過委外捐款系統被駭風暴 公益團體提升資安警戒

朱貽莊認為，這次健檢經驗在兩方面協助到他們，一是增加資安知識，二是在和健檢團溝通訴求時，基金會表達希望能了解到，按照哪些步驟做完，能夠達到防護的基本盤，讓他們在資安上循序漸進。

不過她也坦言，資安健檢對組織相對容易切入，真正難的是發現問題後要如何改善，這會需要改變員工的習慣。基金會今年的重點是落實健檢團提出的建議，用立即可行的方式推進一點，「因為捐款者願意信任、把錢交給我們，我們當然有責任做好資安維護。」

資安健檢團的理念首次在台灣開花結果，鄭瑋笑說，因為有太多單位牽涉其中，過程中其實花了不少時間對齊彼此的期待。儘管兩年內能服務的組織有限，但她認為，透過這次經驗，資安院更了解到NPO和中小企的資安現況，未來只要資源到位，就能立刻實踐更多創新提案。

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