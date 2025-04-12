旅客注意！美機場將強制執行「真實身分證」要求 CNBC：這次是真的

美媒CNBC呼籲美國旅客注意，聯邦政府表示，將從5月7日起在美國機場強制執行真實身分證（Real ID）要求。（取自CNBC網站）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNBC呼籲美國旅客注意了，聯邦政府表示，將從5月7日起在美國機場強制執行真實身分證（Real ID）要求，這次是真的。這意味著旅客需要持有符合真實身分證件要求的駕照、或其他可接受的身份證明（如護照）才能在美國國內航班起飛前通過安檢。

真實身分證要求是在2001年9月11日恐怖攻擊事件之後製定。新規定原本預計於2008年開始執行，但一直延後至今。美國運輸安全管理局表示，真實身分證申請截止日期為5月7日。

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美國運輸安全管理局表示，81%接近機場檢查站的人員已經擁有符合真實身分證件要求的身份證明，但各州的情況有所不同。

最近幾週，聯邦和州政府官員敦促旅客，在截止日期之前到機動車管理部門（相當於台灣監理所）預約更新駕照和其他身分證件，但名額已經很少。

美國運輸安全管理局紐約市地區機場聯邦安全主管約翰·埃西格 （John Essig） 本月初在拉瓜地亞機場舉行的新聞發布會上表示：「請盡快預約」。埃西格說：「我們當然不想在檢查站阻攔任何沒有真實身份證的人。」

多年來，美國各地一直有告示提醒遊客申請真實身分證，但截止日期一再延後。本週，美國運輸安全管理局 （TSA） 的一名官員在拉瓜地亞機場向旅客發放帶有二維碼的傳單，以便旅客獲取真實身份資訊。

航空公司也一直透過客戶電子郵件和其他管道提醒旅客新的要求。

真實身分證是一種身分證件，類似於駕駛執照或州政府頒發的身分證，符合2001年9月11日恐怖攻擊後制定的聯邦法規。

2005年，國會通過了《真實身分法案》，允許聯邦政府制定州身分證的標準。該法案原本預計於2008年生效，但多次推遲，包括在疫情期間。身分證的右上角有一顆金色或黑色的星星，在加州則是一隻黃色的熊。

美國國土安全部表示：如果卡片上沒有這些標記之一，就不符合真實身份證的要求，也不會被接受為登上商用飛機的身份證明。

18歲或以上的旅客搭乘美國國內航班時需要出示身分證或其他可接受的身分證件。

如果無法在5月7日之前獲得真實身份證，還有其他選擇。TSA表示，可以使用美國護照；永久居民卡，也稱為綠卡；或可信賴的旅客身分證件，例如全球入境卡等取代通關。

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