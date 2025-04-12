台積電大利多！彭博爆川普豁免晶片、手機、電腦的對等關稅

外媒披露，美國政府豁免半導體、智慧型手機、電腦和其他電子產品的對等關稅。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，美國政府豁免半導體、智慧型手機、電腦和其他電子產品的對等關稅（Reciprocal Tariffs），可望緩解關稅對消費者所帶來的負擔，台積電、蘋果公司、三星都將受惠。

《彭博》12日報導，美國海關及邊境保衛局11日晚些時候公佈關稅豁免措施，將半導體、智慧型手機等產品，排除在川普對中國徵收的 125%對等關稅（加上先前的20%芬太尼關稅合計應為145%），以及對其他所有國家徵收的 10% 基本關稅之外，從而縮小了關稅課徵的範圍。

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報導指出，這項關稅豁免將適用於智慧型手機、筆記型電腦、硬碟、電腦處理器和記憶體晶片，原因是主流的消費性電子產品通常不在美國製造，而建立美國本土製造業需要耗費數年時間。

不受川普新關稅影響的產品還包括半導體製造設備，這對台積電來說非常重要，該公司已宣佈在美國進行新的重大投資。

報導提及，關稅豁免可能會是短暫的，這些豁免措施源於最初的行政命令。不過，這項豁免表明上述產品可能很快就會被課徵不同的關稅，對中國來說幾乎會徵收較低的關稅。

其中一項豁免是針對半導體，川普曾多次揚言要對半導體徵收特定關稅，目前為止，川普還沒有這樣做。川普的產業關稅迄今已定為 25%，目前尚不清楚他對半導體及相關產品的關稅稅率是多少。

對此，白宮沒有立即回應置評請求。

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