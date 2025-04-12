晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電大利多！彭博爆川普豁免晶片、手機、電腦的對等關稅

2025/04/12 21:29

外媒披露，美國政府豁免半導體、智慧型手機、電腦和其他電子產品的對等關稅。（彭博）外媒披露，美國政府豁免半導體、智慧型手機、電腦和其他電子產品的對等關稅。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，美國政府豁免半導體、智慧型手機、電腦和其他電子產品的對等關稅（Reciprocal Tariffs），可望緩解關稅對消費者所帶來的負擔，台積電、蘋果公司、三星都將受惠。

《彭博》12日報導，美國海關及邊境保衛局11日晚些時候公佈關稅豁免措施，將半導體、智慧型手機等產品，排除在川普對中國徵收的 125%對等關稅（加上先前的20%芬太尼關稅合計應為145%），以及對其他所有國家徵收的 10% 基本關稅之外，從而縮小了關稅課徵的範圍。

報導指出，這項關稅豁免將適用於智慧型手機、筆記型電腦、硬碟、電腦處理器和記憶體晶片，原因是主流的消費性電子產品通常不在美國製造，而建立美國本土製造業需要耗費數年時間。

不受川普新關稅影響的產品還包括半導體製造設備，這對台積電來說非常重要，該公司已宣佈在美國進行新的重大投資。

報導提及，關稅豁免可能會是短暫的，這些豁免措施源於最初的行政命令。不過，這項豁免表明上述產品可能很快就會被課徵不同的關稅，對中國來說幾乎會徵收較低的關稅。

其中一項豁免是針對半導體，川普曾多次揚言要對半導體徵收特定關稅，目前為止，川普還沒有這樣做。川普的產業關稅迄今已定為 25%，目前尚不清楚他對半導體及相關產品的關稅稅率是多少。

對此，白宮沒有立即回應置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財