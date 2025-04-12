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興農高爾夫球場月底結束營運 會員不滿球證回收價僅71萬

2025/04/12 20:04

興農高爾夫球場會員權益促進會，持續向球場爭取合理收購價格。（記者黃旭磊攝）興農高爾夫球場會員權益促進會，持續向球場爭取合理收購價格。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台積電興建中科1.4奈米製程新廠，由中部科學園區管理局向最大地主興農育樂公司，徵收90萬平方公尺土地，興農高爾夫球場公告將在月底（4月30日）結束營運，影響1750名會員權益，有會員稱數年前用320萬元買球證，收到興農球場回購會員證通知書，僅以71萬多元回收會員證，會員權益促進會長陳永豐說，將持續向興農育樂抗議，不排除採取法律途徑。

台積電預計擴廠編定為晶圓第25廠（Fab 25），中科管理局宣布，二期園區擴建案預計6月底前完成土地點交，而最大地主興農育樂近期寄發「台中（興農）高爾夫球場終止營業及辦理會員證購回通知書」，通知會員稱，近3年向國稅局申報高爾夫球證平均交易價為56萬多元及過戶費15萬元，合計將以71萬3千元購回會員證，此舉引發會員不滿稱「金額差距太大，實在太狠了」。

陳永豐表示，數年前花90多萬買會員證，興農育樂發文給他「只願意用60多萬回收」，由於各類會員證等級不同，調查起來平均回收價是70多萬，合理價碼應是中部地區鄰近高爾夫球場會員證均價，將持續向興農抗議、中科管理局申訴，不排除採取法律途徑。

本報致電興農育樂委任律師未獲回應，先前興農稱，近期將和促進會方約見面，會提出新的球證收購方案，希望能維護會員權益。至於中科管理局沒有新的回應。

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