Fed高層給定心丸：「絕對準備好」出手穩定市場

美國聯準會（Fed）一位高級官員表示，一旦市場出現混亂，聯準會「絕對準備好」動用火力來穩定金融市場。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）高級官員表示，一旦市場出現混亂，聯準會「絕對準備好」動用火力來穩定金融市場。

波士頓聯邦儲備銀行主席蘇珊柯林斯表示，市場繼續運作良好，並且總體上沒有看到流動性問題；但她表示，聯準會「確實有工具來應對可能出現的市場運作或流動性問題」。

請繼續往下閱讀...

柯林斯向英國《金融時報》表示：我們必須迅速部署各種工具，這指的是過去為解決市場混亂狀況而採取的干預措施。我們絕對會根據需要做好準備。

波士頓聯邦儲備銀行也預計今年通膨率可能超過3%。她表示，緊急降息不會成為應對市場功能惡化的主要手段。

柯林斯表示：我們用於貨幣政策的核心利率工具肯定不是工具包中的唯一工具，也可能不是解決流動性或市場運作挑戰的最佳方法。

柯林斯發表上述言論之際，正值美國總統川普發動全球貿易戰，引發經濟衰退擔憂，美國市場經歷一周的劇烈動盪。上週華爾街股票開始的拋售現已蔓延至規模29兆美元的美國公債市場，美股市場是全球金融體系的核心。

另一位美國央行高級官員、紐約聯邦儲備銀行主席約翰威廉斯警告稱，川普的關稅可能導致通膨大幅上升、失業率上升，並顯著削弱美國經濟成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法