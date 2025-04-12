與台積電搶單露曙光 三星2奈米良率令人意外提升

三星在尖端製造的生產中已經達到約40%的良率。假設情況確實如此，那麼三星很快就能為目前與英特爾和台積電合作的同一客戶提供生產。（路透合成照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星在2奈米晶片製成推向市場的努力中取得重大飛躍。根據Wccftech和韓國媒體報導，三星在尖端製造的生產中已經達到約40%的良率。假設情況確實如此，那麼三星很快就能為目前與英特爾和台積電合作的同一客戶提供生產。

顯然，三星希望保持步伐以實現更高的成品率，但它已經在很大程度上超出預期。

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去年10月，當人們對三星3奈米和2奈米製的產量產生擔憂時，傳言稱3奈米的良率在10%-20%之間，並且有報導稱，可能有三家客戶離開三星，轉而選擇台積電。三星董事長李在鎔當時表示：「我們渴望發展業務。」「對剝離它們不感興趣。」現在，由於可能的40%的良率，三星似乎正在加緊與英特爾和台積電等公司競爭。

隨著2奈米技術的出現，情況確實看起來相當樂觀，因為在新的領導層的領導下，三星代工廠計劃扭轉業務，而即將到來的技術將發揮至關重要的作用。

鑑於台積電的生產線越來越密集，並且客戶也發現與三星打交道，可以獲得更優惠的價格和更具吸引力，業界傾向於三星的2奈米技術。

然而，三星的2奈米製程遠不及台積電目前的水平，因為據報導台積電的成品率約為80%。這意味著三星還有很多工作要做。

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