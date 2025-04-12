關稅暴衝！美商賣光在中庫存

美中關稅戰開打，關稅稅率暴衝。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在2月及3月對中國銷美商品加徵20%關稅後，GORE TEX前執行長、現任美商 Cocona執行長鮑曼 （Jeff Bowman），就心生警惕，3月底就出清在中國的庫存。

《南華早報》12日報導，生產火山紗聚酯母粒的知名美商 Cocona執行長鮑曼，於3月31日看到川普對中國輸美產品加徵20%的額外關稅後，當天就決定出售該公司在中國的全部庫存。

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報導稱，這批母粒一直存放在上海自由貿易區，此前從未受到中國海關的檢查，最終將在中國銷售。對於鮑曼來說，趕在關稅飆升之前，一次性出售所有庫存，買家可以獲得 9 到 12 個月的供應量。

72 歲的鮑曼是美國紡織業資深人士，他說，我們清空倉庫，我對（美國）政府的能力沒有任何信心。

目前美國對中國商品課徵的關稅以攀升至145%，中國則連續多次反制，目前對美國商品的關稅來到125%，美國公司面臨來自中國的懲罰性關稅的威脅。

根據先前披露數據，每年 1000 萬至 2000 萬美元的收入中，約有 20% 來自中國。Cocona 下一批運往中國的母粒，可能會被中國課徵高達 125% 關稅。鮑曼表示，考慮到供應鏈各環節所需的準備時間，貨物應在三到四個月內抵達中國。

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