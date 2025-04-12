美國製造iPhone不會出現 蘋果專家指出關鍵原因

蘋果無法將製造業從中國轉移到美國的最大原因之一是美國缺乏熟練的工程師。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普透過對中國徵收高額關稅來鼓勵企業轉移生產，從而促進包括蘋果iPhone在內的美國製造業的發展。然而，由於缺乏熟練的工程師和自動化的複雜性，想要由美國製造的iPhone並不會出現。

彭博資深記者兼蘋果分析師馬克古爾曼（Mark Gurman）表示，蘋果無法將製造業從中國轉移到美國的最大原因之一是美國缺乏熟練的工程師。蘋果轉向美國製造業面臨挑戰。儘管如此，蘋果仍計劃對美國工廠進行大量投資。

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川普希望將盡可能多的製造業引入美國，在眾多產品中，蘋果iPhone位居其中。川普針對中國新徵收的關稅被用作強硬手段，迫使中國重返談判桌，以便與美國達成更有利的協議。此外，對中國徵收高額關稅是為了激勵美國公司將製造業轉移到美國，因為這使得美國產品在中國生產變得不經濟實惠。

自關稅宣布以來蘋果的股價受到沉重打擊。那為什麼蘋果不將iPhone製造轉移到美國呢？古爾曼分析指出，這並不是在美國建造一座工廠，並開始生產那麼簡單。無法將生產移轉美國的最大原因之一是美國缺乏熟練的工程師。

中國目前有數百萬人接受過操作製造iPhone所需機器的培訓，並具備組裝iPhone所需的技能，大部分工作仍需要體力勞動。

前蘋果製造工程師馬修摩爾 （Matthew Moore） 比喻解釋，美國整座城市都需要「放下一切，只生產iPhone」 ，才能維持來自中國的供應。此外，摩爾表示，美國在製造iPhone 所需的各個領域都沒有足夠的工程支援。這些領域包括科學、技術、工程和數學專業。

蘋果執行長庫克曾在2017年《財富》雜誌的一次活動上表達了同樣的觀點。他表示：中國多年前就不再是低勞動力成本國家，原因在於中國擁有大量的技術和技能。

庫克進一步解釋說，「如果把中國所有最先進的模具工程師都招來，可以填滿好幾個足球場；但如果把美國所有最先進的模具工程師都招來，我不確定我們能否填滿整個房間。」

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