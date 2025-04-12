美中關稅戰誰會贏？ChatGPT全說了

美國總統川普（右）對中國關稅已升至145%，中國也將美國商品的關稅提高至125%反擊，美中對峙加劇。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰到底誰會贏？快來聽聽AI聊天機器人怎麼說。ChatGPT回應，這不是一場誰贏誰輸的戰爭，而是「誰承受得住」的比拚，勝負最終取決3大因素，一是誰能快速調整經濟結構，二是誰能維持內部穩定與創新能力，第三取決於其他國家的態度與全球經濟走向。

ChatGPT指出，美中關稅戰（貿易戰）是一場複雜的經濟博奕，「誰會贏」並非那麼簡單，因為這場戰爭不像傳統戰爭有明確勝負，更多是長期角力，雙方都付出代價的過程。

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ChatGPT列出了美國與中國的優勢與挑戰，美國具備優勢，一是掌握全球消費市場與科技領先地位；二是能夠對中方出口商課徵關稅，迫使其供應鏈多元化；三為具備較強的金融體系與美元霸權。

美國面臨的挑戰則是，關稅最終由美國消費者與企業承擔，導致物價上升；農業及汽車等出口產業，則會受到中國報復性關稅衝擊：此外，美企恐怕會失去中國市場。

至於中國優勢部分，包括廣大的製造能力與完整供應鏈、透過政策支援受創企業，以及轉向內需及其他新興市場分散風險。

這場關稅戰可能為中國帶來的風險為出口導向經濟受到重擊，特別是高科技產業，失業及經濟放緩壓力也會跟著攀升。ChatGPT特別點出，半導體等產業依賴美國是中國最大劣勢。

ChatGPT認為，美中關稅戰可能產生3種結局，一是雙輸，根據世界銀行及IMF等組織的研究，美中2國都會受到損害，全球供應鏈也被打亂；二是供應鏈重組，越南、印度、墨西哥國成為新興的製造基地。第三種結局為技術脫鉤，美國限制中國科技業發展，中國加速自立自強。

ChatGPT總結，美中貿易戰並非一場誰贏誰輸的戰爭，而是誰承受得住的比拚，短期雙方都輸，長期會加速全球經濟秩序重整，勝負最終取決3大因素，一是誰能快速調整經濟結構，二是誰能維持內部穩定與創新能力，第三必須取決於其他國家的態度與全球經濟走向。

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