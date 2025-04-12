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2025最平價旅遊國家就在亞洲 每日開銷曝光

2025/04/12 20:40

寮國是2025最平價旅遊國家。（美聯社）寮國是2025最平價旅遊國家。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於精打細算的旅客來說，有些目的地只需花費很少的錢，就能享有令人難以置信的體驗，有些旅遊勝地則比預期更快耗盡您的錢包。《視覺資本》（Visual Capitalist）整理出 2025 年最平價的旅遊國家是寮國，每日開銷為15美元，大約台幣492元。

為了協助旅客規劃新的假期，《視覺資本》根據Hellosafe彙編的數據（價格已轉換為美元），列出2025 年最實惠的 15 個國家和最昂貴的 15 個國家。

每日開銷的數據包括住宿費用、餐飲費用、當地交通費用及旅遊活動支出，不包括前往目的地國家的交通費用。

數據顯示，寮國是 2025 年全球最平價的旅遊國家，每日開銷只要15美元，哈薩克為19美元（約台幣623元），排名第二，盧安達為21美元（約台幣688元），排名第三。

至於最昂貴國家是加勒比海國家-巴貝多（Barbados），每日開銷高達 330 美元（約台幣1.08萬），其旅遊業發達，為高端遊客提供豪華度假村、精緻餐飲和獨特的海灘體驗。

第二名為中美洲國家-安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda），每日開銷310美元（約台幣1.02萬）；第三名是聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis，台灣簡稱克國），每日開銷271美元（約台幣8880元），克國是台灣邦交國。

《視覺資本》列出2025 年最實惠的 15 個國家和最昂貴的 15 個國家。（圖取自Visual Capitalist官網）《視覺資本》列出2025 年最實惠的 15 個國家和最昂貴的 15 個國家。（圖取自Visual Capitalist官網）

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