台股一週跌8.31％ 投顧：大盤已彎曲向下

投顧主管表示，由於台股大盤趨勢已經彎曲向下，因此，應保守看待。（本報資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕關稅風暴衝擊，風波未平！根據統計，台股一週下跌1769.45點，跌幅為8.31%；國內投顧業者指出，關稅問題才剛剛開始，美國與重要國家的協商尚未開始，變數還很多，再者，大盤趨勢已經「彎曲向下」，建議應保守看待。

本週台股（4/7至4/11）在清明假期後，迎來強烈地震。由於台股在假期後，要一次渲洩賣壓，以致出現連續三天暴跌，所幸川普總統在4/9，突然「髮夾彎」，對大多數國家延後90天實施對等關稅。

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台股借助國安基金之力又連漲兩天，由17300點的深淵拉上19500點，一週下跌1769.45點，跌幅8.31%，加權指數收在19528.77點。

根據統計，今年以來全球股市跌幅最嚴重的，依序為丹麥股市下跌-24.38%、費城半導體跌-19.86%、泰國跌-19.39%、冰島股市跌-17.47%、日經225下跌-15.81%、台灣加權跌-15.22%以及NASDAQ跌-13.4。

統計顯示，今年亞洲股市表現不佳，特別是去年漲比較多的日本與台灣股市，反而呈現「漲多回跌」的態勢，股市表現明顯偏弱。

對此，投顧表示，大盤幾乎完全受到系統風險影響，川普總統推出對等關稅破壞了股市趨勢，S&P 500與NASDAQ都已經從高點回檔20%以上，未來恐怕面對中長空的洗禮。

「台股走勢不樂觀」，本週跳空下跌，一路直下17000點，引發大規模融資斷頭，最後兩個交易日雖然因為國安基金的幫助，但是跌幅頗深，也是進入空頭走勢，籌碼層層套牢，參與者搶短居多。

永豐投顧指出，美國總統川普揮舞「對等關稅」，並且聲言不暫停、永久實施，結果造成全球股市崩盤後突然延後90天，雖然短暫挽救美股，但是股市趨勢已經扭轉，更要命的是傷害川普政府的信譽，未來投資人應該保守因應。

永豐投顧強調，綜合而言，關稅問題才剛剛開始，美國與重要國家的協商尚未開始，變數還很多。尤其，大盤趨勢已經彎曲向下，應保守看待，選股可選擇高殖利率題材，預估指數區間17500點~20000點。

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