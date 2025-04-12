美中關稅協議有譜？白宮曝樂觀、某國已取得好進展

白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）表示，川普總統對美國和中國能夠達成關稅協議「持樂觀態度」。（取自美國福斯新聞網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）週五（11日）表示，川普總統對美國和中國能夠達成關稅協議「持樂觀態度」。另外，她也透露，美國已與某一個國家就川普最近實施的全球關稅達成的協議取得了「非常好的進展」。

中國日前剛將對美國進口商品的關稅從84%提高到125%，這是北京與川普政府之間 貿易戰的最新升級。

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萊維特表示：「總統已經明確表示，他願意與中國達成協議」，他補充說，川普對達成協議「持樂觀態度」。 「如果中國有意與美國達成協議，總統…會很慷慨。如果中國繼續報復，對中國不利。美國是世界上最強大、最好的經濟體，超過75個國家立即致電美國政府，要求達成良好協議，這證明了這一點」，萊維特說。

萊維特指出，「總統想為美國人民做正確的事情。他希望看到全球範圍內的公平貿易行為，這是他的意圖和目標」。

萊維特表示，「我們的國家安全團隊」可以「啟動這些討論。我們將一如既往地保持透明度，提供最新進展。」

萊維特還告訴記者，美國已與一個未透露的國家達成關稅協議，並取得「非常好的進展」，只不過她並未明確指明這個國家。

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