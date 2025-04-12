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出口崩潰！中美航線無貨可運 運價雪崩近2成

2025/04/12 15:51

中美航運貨量出現斷崖式下跌，美國線幾乎無貨可運。（彭博資料照）中美航運貨量出現斷崖式下跌，美國線幾乎無貨可運。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對中國的關稅已升至125%，在關稅高漲下，航運公司停航、撤線，大砍中美航線運力，貨櫃運價同步暴跌18%。

中媒《財新》報導，寧波航運交易所11日發布的寧波出口貨櫃運價指數（NCFI）顯示，中國至美西航線運價較上週大跌18%，主要是貨量減少，艙位供給大於需求。

同時，中國至歐洲航線運價卻出現走揚態勢，中國至地中海航線運價較上週上漲15.3%。中國至南美的運價更噴漲52.5%，中國至日韓和東南亞的航線運價亦呈現上漲。

一家大型貨代公司負責人解釋，往美國發貨的貨​​主大部分已停止出貨，中美航運貨量出現斷崖式下跌，「現在美國線幾乎無貨可運」，很多客戶放棄已出發的貨櫃，慘淪「幽靈貨櫃」，也有一些客戶將貨物往歐洲和亞洲區內進行分流，航運公司正在重新分配全球航線，目前陷入混亂狀態。

上海航運交易所則認為，近期歐洲多項經濟數據好轉，「未來中歐雙方可望進一步深化貿易、投資和產業合作」。

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