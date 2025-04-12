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中國被課145％高關稅凍未條！業者崩潰苦喊「非常不容易」

2025/04/12 14:36

美國總統川普對中國加徵125%的關稅，總稅率加上先前的20%已達到145%。（彭博）美國總統川普對中國加徵125%的關稅，總稅率加上先前的20%已達到145%。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對中國加徵125%的關稅，總稅率加上先前的20%已達到145%，讓商家喊苦受不了，坦言：「對我們來說非常不容易。」

《新聞周刊》報導，食品雜貨價格一直是美國人關注的問題，川普政府雖承諾降低價格，但許多人擔心關稅會提高特色食品的價格。

川普本月宣布了一系列全面的全球關稅，包括對所有進口商品徵收10% 的基準關稅，以及廣泛預期的對等關稅，而週三（9日）宣布，對部分國家暫停實施新關稅，為期90日，但值得注意的是，他沒有推遲對中國徵收任何關稅。

曼哈頓1家中國超市經理Hei Chan坦言，由於川普關稅政策，商品價格最終會上漲，他指出：「我們超市大部分都是進口了，來自香港、中國、台灣的產品加起來就佔了90%以上。」

Hei Chan表示，關稅不僅會影響到價格，還會影響到庫存。他說：「我們之前一直在進口，但現在我暫停譬如海鮮和一些乾貨特產進口，我雖然已經下單，但我請他們暫時不要發貨。」

Hei Chan認為，物價上漲可能會導致消費者購買力下降，進而導致整體業務量下降，這是小企業面臨的一大擔憂。

他坦言，關稅已經對未來的食品進口產生影響。「因為現在就要做出一些叫貨決定，所以我們將今年中秋節月餅的進口量減少了一半。」

除了進口問題和成本上漲的負擔外，Hei Chan還表示：「這對我們來說很不容易。」他解釋，當價格上漲時，原先貼好的價格標籤，就必須一個一個地重新列印標籤，這需要耗費大量的工時。

不過《新聞周刊》報導最後指出，華盛頓和北京之間的關係仍然緊張，沒有跡象顯示關稅會很快降低。

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