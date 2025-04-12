誰砍的？美債創911後最大週跌幅

受到關稅戰衝擊，美國債市動盪。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國關稅戰引爆美債拋售潮，10年期美債殖利率創2001年911恐怖攻擊市場巨震以來最大週漲幅逾，市場盛傳中國大舉減持美債反制川普關稅。在華爾街從業40多年的資深人士、研究公司Bianco Research總裁畢安可（Jim Bianco）表示，中國在比利時和盧森堡的法人實體，持有數千億美元的美國國債，這波美債賣壓來自外國人，尤其是歐洲。

《CNBC》報導，川普的對等關稅導致投資者拋售美國資產，轉而購買其他全球資產避風頭，10 年期美國公債遭到拋售，殖利率週五（11日）攀升（債券價格與殖利率呈反方向變動），殖利率延續上漲走勢。

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美國10年期公債殖利率最高升至4.592%，20年期再度升破5%，最高達到5.048%，30年期最高達4.991%。

其中，美債基準10年期公債殖利率上週還在4%以下，週五上漲9個基點（0.09個百分點），至4.486%，本週已上漲超過 50 個基點（0.5個百分點），創下2001年911恐怖攻擊市場巨震以來的最大週漲幅，市場拋售美債顯示投資人對川普關稅與美國未來信心下滑。

目前市場對於誰在拋售美債眾說紛紜，多數指向中國，主要是中國近年來持續減持美債，川普的對等關稅政策劍指中國，已經對中國商品的關稅升至145%，中國也將對美商品關稅提高至125%反制，雙方劍拔弩張，傳出北京轉向金融戰，拋售美債，打擊美債作為全球「避風港」的地位。

在華爾街從業40多年的資深人士、研究公司Bianco Research總裁畢安可（Jim Bianco）在社群平台發文指出，這波美債賣壓來自外國人，尤其是歐洲，據悉中國在比利時和盧森堡的法人實體，持有數千億美元的美國公債。但他未確切點名中國是否拋售美債。

他還說，過去幾天，美債殖利率直線上升，歐債殖利率直線下滑，顯示「賣出美債和買入歐洲債券」。

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