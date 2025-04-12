中國廉價商品變貴了 「慢時尚」當道來臨

ThredUp表示，中國快時尚的價格上漲將激勵消費者選擇二手產品。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統的關稅在90天的暫停期後生效，來自中國的廉價商品即將變得昂貴，像是二手時尚電商ThredUp這樣的寄售和舊貨店零售商，提倡關稅衝擊的相反觀點，他們稱之為「慢時尚」（slow fashion）的零售商品已準備趁勢擴大搶攻市場。

川普關稅直接針對的是中國快時尚，而快時尚在過去十年中已成為美國服裝市場的主要組成部分。根據美國國會關於中國電子商務出口的報告，Shein和Temu佔了美國折扣市場的17%。自5月2日起，對從中國發貨的包裹取消最低限度豁免，即允許價值低於800美元的包裹免稅進入美國。川普政府現已對這些商品徵收120%的關稅。

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取消最低限度的消費可能會對美國人的購物方式產生重大影響。根據國會研究報告， 2022年美國電子商務總出貨量的80%為進口，其中絕大多數來自中國。

然而，有一家美國零售商正在慶祝關稅措施。線上寄售和二手貨商店ThredUp在上週的聲明中表示「讚賞」對中國取消最低限度豁免，稱其「為快時尚零售商提供了不公平的優勢」。

該公司表示：「我們相信，快時尚的價格上漲將激勵消費者選擇二手產品。」公司報告稱，2023年其年收入為3.22億美元，活躍買家數量為180萬。

像ThredUp 這樣的寄售和舊貨店零售商提倡相反的觀點，他們稱之為慢時尚，因為他們說，以最可持續和最合乎道德的方式獲得廉價物品的最佳方式就是購買二手貨。ThredUp首席策略長Alon Rotem告訴CNN：「我們的供應鏈來自美國客戶的衣櫃。」他說，該公司多年來一直在遊說國會取消最低限度豁免，他希望看到法案獲得通過，而不是依靠行政命令。

Alon Rotem說，慢時尚第一次有機會與快時尚這個龐然大物展開公平競爭。在3月與ThredUp和GlobalData聯合進行的一項超過 3000人的調查中，近60%的人表示，如果關稅導致服裝價格上漲，他們會探索二手市場等替代方案。

調查發現，甚至在關稅實施之前，一些年輕消費者就開始這樣做，去年，近40%的千禧世代和Z世代購物者在網路上購買了二手商品。

快時尚已經佔領了零售業。在這種商業模式下，儘管存在環境浪費和令人質疑的勞工行為，最新潮流仍以低價迅速推出。

對於像ThredUp這樣的網站來說，他們的競爭對手不是Shein 和Temu，而是任何全價零售商，Goyal說。顧客不需要Shein 的更便宜的替代品，而是尋求Lululemon緊身褲等商品的大幅折扣。

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