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AI時代中高齡如何轉職與斜槓人生 台南邀達人傳授成功之道

2025/04/12 14:22

南市勞工局「職場ㄟ大小事」講座，今日邀請教育科技專家張財銘講授中高齡在AI時代轉職與斜槓的成功之道。（南市勞工局提供）南市勞工局「職場ㄟ大小事」講座，今日邀請教育科技專家張財銘講授中高齡在AI時代轉職與斜槓的成功之道。（南市勞工局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隨著人工智慧AI技術快速發展，職場環境正經歷重大變革，特別是對於中高齡勞工而言，如何掌握AI趨勢，成功轉職或開創斜槓事業成為話題。南市勞工局「職場ㄟ大小事」系列講座，今（12）日邀請教育科技專家張財銘分享AI時代的職場新機遇。

張財銘指出，AI技術的進步為各行各業帶來全新挑戰與機會，學會活用AI不僅能提高個人職能，也能幫助企業提升效率，優化決策，而中高齡者也可以利用AI輔助學習平台快速獲取新知識，提升數位技能。

張財銘說，運用AI工具及使用AI輔助健康、時間管理，讓工作與生活更平衡來提高生產力，他也強調，中高齡者透過AI工具能更快適應環境變化，在職場與斜槓生涯中找到新的發展機會。

王鑫基表示，外在環境不斷變化，單一工作或專業已不能滿足現代職場的需求，尤其在數位化和科技激增的時代，職場上更需善用AI工具，以有效協助工作，提升職場的競爭優勢。同時，AI時代帶來了全新的挑戰與機遇，中高齡勞工不應視科技為阻礙，而應積極學習、迎接轉變，勞工局也將持續推動相關培訓與資源，協助勞工朋友在職場轉型過程中提升職能。

南市勞工局「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，5月10日邀請成功大學醫學院附設醫院音樂治療師劉又瑄講授「聽音樂在說話」。另4月26日、5月10日、6月14日、7月5日邀請南方講堂王美霞老師在曾文市政願景園區（原首府大學），主講「在生活中閱讀金剛經」，課程內容可上勞工局網站查詢。

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