晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

政院將視台美談判產業需求 880億特別條例最快17日出爐

2025/04/12 12:56

因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰昨天指示，攸關協助業者的特別條例最快17日送行政院會通過，但須觀察局勢。（資料照）因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰昨天指示，攸關協助業者的特別條例最快17日送行政院會通過，但須觀察局勢。（資料照）

〔中央社〕因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰昨天指示，攸關協助業者的特別條例最快17日送行政院會通過，但須觀察局勢。政院人士進一步說明，局勢是指台美談判進度、產業之旅傾聽獲致的產業需求，以及整體美中貿易戰的情況變化，再以此調整特別條例草案。

行政院會日前通過「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，提供20項措施，總計新台幣880億元的協助方案，重點內容包含提供工業部門貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助，以及協助業者爭取海外訂單等；農業部門則提供農業貸款利率加碼補貼、強化外銷冷鏈體系，以及擴大國內外行銷活動。

支持方案經費預計以特別預算支應，且須先擬定特別條例。卓榮泰昨天在立法院備詢時指出，若沒有大的障礙，行政院會擬於17日通過特別條例，但目前局勢還在改變，若還有些狀況，就多留意1週，最晚2週將特別條例送至立法院。

政院人士今天回覆記者提問指出，局勢是指台美談判進度、產業之旅傾聽獲致的產業需求，以及整體美中貿易戰的局勢變化，因美方政策調整對產業影響程度可能不同，加以美中貿易戰態勢仍在進展，都有可能影響業者受衝擊程度，連帶政府協助的經費數額也須增減。

政院人士表示，不過880億元的大方向措施已定，也有可能先編列條例草案，將需要的經費匡列出來。

總統賴清德、卓榮泰近日拜訪產業，業界均期盼銀行不要「雨天收傘」。政院人士指出，政府都有聽取業界心聲，希望能訂定最符合業者需求的協助政策，金管會也已說明，面對當前困境，金管會有一整套的配套措施，銀行不能抽銀根、也不會收傘。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財