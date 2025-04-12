晶片「1分鐘漲1次價」！中國爆恐慌性囤貨潮 業者苦曝真實慘況

中國半導體行業對川普上台後的關稅政策早有預期，但仍出現「上1分鐘問，下1分鐘就漲價」的情況。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對中國加徵125%的關稅，總稅率加上先前的20%已達到145%，雖然中國半導體行業對川普上台後的關稅政策早有預期，但仍出現「上1分鐘問，下1分鐘就漲價」的情況，有中國晶片採購商表示，美國關稅政策推出後，市場搶購囤貨已經「都瘋了」。

《界面新聞》報導，關稅影響很快就引發了各個產品市場的連鎖反應。在半導體市場上，每年進出口貿易規模巨大、有「大宗商品」之稱的記憶體晶片（中國稱存儲芯片）最先傳出漲價風聲。

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《路透社》報導，美國記憶體晶片巨頭美光已經通知對部分記憶體產品（DRAM記憶體和SSD固態硬碟等）徵收與關稅相關的附加費。

《界面新聞》指出，記憶體晶片全球生產基地集中在亞洲，韓國、日本、中國、台灣、越南以及東南亞地區的新加坡、馬來西亞，這些國家目前都已在美國最新對等關稅名單上，受到不同程度的加稅衝擊。

加徵關稅會直接導致晶片成本上升，晶片廠商為了維持利潤空間，往往會提高晶片售價。客戶擔心避免未來供應短缺及價格上漲，紛紛開始搶購市場上的現貨，以控制成本。

中國半導體行業人士透露，不只記憶體晶片，類比晶片、車用功率半導體等主流晶片現貨行情都異常「火熱」，因為客戶搶購現貨導致價格上漲，出現「1天1個價」，美光、德州儀器、ADI的中國代理商都已經停止對客戶報價。

由於關稅政策前途不明，中國市場上大多數現貨商目前持觀望態度，也有人寄希望於再現2021年晶片短缺漲價行情下的「一夜暴富」。

但行業更多感受到的是，正常生意被美國關稅政策打亂後的無措。1位中國晶片廠商認為，「沒有需求漲價也沒用」。

與2021年晶片供不應求的背景不同，客戶現在因為恐慌關稅政策囤貨，但記憶體晶片、類比晶片這些產品近3年來市場需求一直徘徊在低點，沒有真正的需求，這波上漲無法持續下去。

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