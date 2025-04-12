我列首波談判名單 行政院經貿辦證實11日已與美方視訊談關稅議題

國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）證實，美國時間 11 日與台灣、以色列展開對談。（法新社資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國貿易代表葛里爾11日表示，在與越南代表進行了長時間的商談後，他將在美國當地時間週五與台灣及以色列的代表談論關稅議題。行政院經貿辦今（12）日表示，我方經貿談判團隊與美國相關官員已於4月11日進行視訊會議。

行政院經貿辦表示，我方經貿談判團隊與美國相關官員已於4月11日進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內的其他多項經貿議題進行意見交換。雙方都期待在近期內就前述議題進行後續協商，共同建構台美間強健穩固的經貿關係。

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官員表示，基於台美雙方默契，對於相關會談細節，沒有進一步說明。至於後續是否進行實體對談？他強調，我方已向美方表示，願與美方持續協商對等關稅相關事宜，未來如有相關訊息，將適時對外說明。

總統賴清德昨到台中與機械器具業者座談，他表示，台灣現在在第一批的談判名單內，政府會做好準備與美國談判，確保國家的利益、保護產業未來發展。

外交部長林佳龍昨也表示，台灣跟美方溝通很順暢，也持續在安排談判，目前談判窗口已建立，希望90天內完成談判。

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