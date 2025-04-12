洗產地也沒用、中國工廠將被大規模毀滅 ! 韓媒曝「這時間」見倒閉潮

川普大規模實施對等關稅，中企在中國或越南都無處立足，恐瀕臨毀滅。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕白宮證實對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%，為了避免美國高關稅，中國出口商幾乎暫停出貨。韓媒指出，中國企業在2018年為逃避第一次中美貿易戰而將生產基地遷往越南，但這次川普大規模對全球課徵對等關稅，越南已經無法成為中企的避風港，預計中企在中國、越南都無處立足。

據報導，線上電子產品零售商和電子商務行業媒體平台Waimaoja表示，如果沒有「小額免稅制度」，恐將在3個月內會看到一波工廠關閉潮，同時出現嚴重的運輸延誤。

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韓媒認為，如果對中國進口產品徵收關稅的現象長期持續下去，中國小型工廠將不得不關閉。《彭博》經濟估計，即使美國對中國徵收100%的關稅，中期時間美國對於中國進口也將完全消失。

據報導，2018年第一次中美貿易戰期間，包括電子、家具和紡織業在內的中國製造商大批遷往越南，主要原因是因為越南可以避免美國關稅，並且憑藉區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）與中國保持穩定的貿易關係。

分析師指出，當時比亞迪和TCL科技在越南建廠，挹注2023年中國對越南的投資年增率達77.6%、為44.7億美元（約新台幣1444.6億元）。在中國投資湧入下，越南出口額也增長了14.3%、達4055億美元（約新台幣13.1兆元），其中約3分之1是銷往美國市場。

但自從美國對越南徵收46%的互惠關稅後，越南就不再能成為中國工廠的避風港。

專家指出，目前中企很難提供可抵消關稅影響的折扣，中小型製造工廠已出現倒閉潮，最終能否進入大規模重組階段，值得觀察。

據報導，中國東部浙江省的一家服裝製造商最近收到美國買家的請求，要求暫時延後原定本月出貨的一批貨物，主要是美中兩國還在互相課徵不合理的關稅，貿易商很難立即準確計算最終的價格。

一家主要向美國亞馬遜供貨的中國服裝廠表示，現今客戶訂單已下滑；且，「如果美國關稅太高，我們就做不了」。在此之際，川普還廢除了「小額免稅制度」，即對來自中國和香港地區、價值低於800美元（約新台幣2.58萬元）的商品免徵關稅。

分析師指出，自川普總統第二任期開始，對中國進口產品徵收高達145%的關稅，導致美國客戶相繼取消訂單，恐將影響未來幾個月的訂單量。

《紐約時報》指出，近期美國服裝客戶取消訂單，對廣州的小型工廠打擊尤為嚴重」。通常美國進口商只先預付一半訂金，其餘貨款稍後支付，但現在進口商在最後一刻取消訂單合約，導致這些工廠積壓了大量庫存。

除了服裝，美國進口中國的產品裡，約有70%是鋰電池、智慧型手機和電腦顯示器，而遊戲機產品中，約有90%是中國製造。另外，在美國境內的烤箱、電熱毯、鈣片、鬧鐘等商品，高達99%以上也是依賴是中國進口。

專家預估，在中美關稅大戰下，大多數此類產品可能會從美國消失。

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