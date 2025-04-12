晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

尷尬！川普關稅上路出師不利 美國海關系統驚傳故障「暫未收稅」

2025/04/12 09:47

美國海關跟邊境保護局（CBP）11日爆出系統故障。（示意圖，法新社）美國海關跟邊境保護局（CBP）11日爆出系統故障。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕目前美國對若干國家暫緩徵收對等關稅，統一改徵10%的觀察期關稅，而對中國則仍維持實施關稅實施，但美國海關跟邊境保護局（CBP）卻在11日爆出系統故障，導致原本應用來申請貨物關稅豁免的代碼無法使用。此問題不僅波及已從中國出貨、在海上運輸途中的貨物，也讓處於90天關稅緩衝期的其他國家進口品面臨報關困難。

《CNBC》報導，CBP發布警報指出，美國托運人用於豁免貨物關稅的條目代碼出現故障，目前正在進行審查，建議報關行「先單獨傳送貨物放行資料，待問題解決後再補交報關摘要」。

一般而言，美國進口商在支付貨運費用時，會同時提交貨物放行文件與財務文件，以便完成付款程序。為了確保貨物流動不中斷，海關建議進口商現在先提交貨物放行文件，等系統修復後再補交財務文件。

這個情況也代表，美國政府暫時無法徵收這些貨物的關稅。

值得注意的是，這波關稅政策仍維持所謂「在海上條款」（on the water clause），只要貨物在4月5日、9日與10日公告前已出貨，即便來自中國，也可享有舊稅率。

目前中國進口品的稅率已被調升至145%，其他國家的貨品則進入90天暫緩期。

對美國貨主與整體供應鏈而言，這是在目前關稅政策不明與擔憂氛圍下的又一打擊。外界也質疑海關是否有能力執行新政策、以及是否能如期徵收到川普政府所依賴的關稅收入。

物流公司Savino Del Bene美國銷售副總裁法瑞尼利（Jarred Varanelli）表示：「川普總統在社交媒體上發布的關稅生效時間，與行政命令中的內容存在一些混淆，社交媒體上的貼文並非關於暫停和提高關稅的法律，由於法規不斷變化，我們行業的所有報關行都面臨著艱鉅的任務。」

報導指出，儘管川普總統多次表示關稅已生效並正在徵收，但美國托運人向CNBC表示，他們尚未被收取更高的貨櫃關稅，其中一些貨櫃甚至在昨天才運抵。

Longview Global的董事總經理兼高級政策分析師麥尼爾（Dewardric McNeal）表示，系統故障確實會發生，但這次的時機很不幸，這將引發更多關於海關是否有能力跟上關稅步伐的問題。

麥克尼爾說：「無論你是否同意這項政策，你都必須問，我們是否有能力如此迅速地做到這一點？這次的故障可能表明我們需要更多時間，似乎奇怪的是，它發生在這個時候，這增加了政策實施者的混亂。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財