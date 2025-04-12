尷尬！川普關稅上路出師不利 美國海關系統驚傳故障「暫未收稅」

美國海關跟邊境保護局（CBP）11日爆出系統故障。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕目前美國對若干國家暫緩徵收對等關稅，統一改徵10%的觀察期關稅，而對中國則仍維持實施關稅實施，但美國海關跟邊境保護局（CBP）卻在11日爆出系統故障，導致原本應用來申請貨物關稅豁免的代碼無法使用。此問題不僅波及已從中國出貨、在海上運輸途中的貨物，也讓處於90天關稅緩衝期的其他國家進口品面臨報關困難。

《CNBC》報導，CBP發布警報指出，美國托運人用於豁免貨物關稅的條目代碼出現故障，目前正在進行審查，建議報關行「先單獨傳送貨物放行資料，待問題解決後再補交報關摘要」。

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一般而言，美國進口商在支付貨運費用時，會同時提交貨物放行文件與財務文件，以便完成付款程序。為了確保貨物流動不中斷，海關建議進口商現在先提交貨物放行文件，等系統修復後再補交財務文件。

這個情況也代表，美國政府暫時無法徵收這些貨物的關稅。

值得注意的是，這波關稅政策仍維持所謂「在海上條款」（on the water clause），只要貨物在4月5日、9日與10日公告前已出貨，即便來自中國，也可享有舊稅率。

目前中國進口品的稅率已被調升至145%，其他國家的貨品則進入90天暫緩期。

對美國貨主與整體供應鏈而言，這是在目前關稅政策不明與擔憂氛圍下的又一打擊。外界也質疑海關是否有能力執行新政策、以及是否能如期徵收到川普政府所依賴的關稅收入。

物流公司Savino Del Bene美國銷售副總裁法瑞尼利（Jarred Varanelli）表示：「川普總統在社交媒體上發布的關稅生效時間，與行政命令中的內容存在一些混淆，社交媒體上的貼文並非關於暫停和提高關稅的法律，由於法規不斷變化，我們行業的所有報關行都面臨著艱鉅的任務。」

報導指出，儘管川普總統多次表示關稅已生效並正在徵收，但美國托運人向CNBC表示，他們尚未被收取更高的貨櫃關稅，其中一些貨櫃甚至在昨天才運抵。

Longview Global的董事總經理兼高級政策分析師麥尼爾（Dewardric McNeal）表示，系統故障確實會發生，但這次的時機很不幸，這將引發更多關於海關是否有能力跟上關稅步伐的問題。

麥克尼爾說：「無論你是否同意這項政策，你都必須問，我們是否有能力如此迅速地做到這一點？這次的故障可能表明我們需要更多時間，似乎奇怪的是，它發生在這個時候，這增加了政策實施者的混亂。」

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