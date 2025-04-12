「他」公開喊話威脅伊朗 國際油價強漲！

國際油價週五（11日）漲逾1美元。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國能源部長萊特（Chris Wright）表示美國可能終止伊朗石油出口以迫使伊朗達成核子協議後，國際油價週五（11日）漲逾1美元。

紐約西德州中級原油期貨上漲1.43美元或2.38%，收每桶61.50美元。

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布蘭特原油期貨上漲1.43美元或2.26%，收每桶64.76美元。

《路透》報導，由於美國總統川普的新關稅制度迫使交易員重新評估原油市場面臨的地緣政治風險，本週油價大幅波動，萊特的言論為油價提供了上漲動力。

利波石油協會總裁李包（Andrew Lipow）表示：「嚴格執行對伊朗原油出口的限制將減少全球供應。但我懷疑中國可能將繼續從伊朗購買石油。」

Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「美國成為地緣政治風險，這對市場來說是個新現象，們將重新調整策略格局，就像俄羅斯入侵烏克蘭之後我們所做的那樣。」

由於川普週四將對中國的關稅提高至145%，中國週五宣布，將自週六起對美國商品徵收125%關稅，也自此前宣布的84%關稅率上升。

川普本週暫停對數十個其他貿易夥伴徵收高額關稅，但中美兩大經濟體之間長期爭端可能會減少全球貿易量並擾亂貿易路線，從而對全球經濟成長造成壓力並減少對石油的需求。

盛寶銀行大宗商品策略主管勒漢森（Ole Hansen）表示：「儘管除中國之外的部分關稅已被推遲90天才實施，但市場損害已經造成，價格難以恢復穩定。」

美國能源資訊署（EIA）週四下調全球經濟成長預測，並警告關稅可能對油價造成沉重打擊。EIA也下調今明兩年美國和全球石油需求預測。

路透社調查顯示，由於美國關稅令中國這個全球最大石油進口國面臨更大壓力，預計中國今年經濟成長速度將比去年下降。

聯合國貿易和發展組織總幹事表示，關稅對發展中國家的影響可能是「災難性的」。

ANZ 銀行高級大宗商品策略師海因斯（Daniel Hynes）表示，如果全球經濟成長率跌破3%，石油消費量將下降1%。

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