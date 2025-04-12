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黃金又大漲創新高！新1輪暴漲「時間點」專家全說了

2025/04/12 08:31

黃金價格週五（11日）再度攀高。（彭博資料照）黃金價格週五（11日）再度攀高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週五（11日）再度攀高，上漲2%並突破每盎司3200美元，係因美中貿易戰白熱化，加上美國3月通膨意外降溫，促使金價創新高。專家認為，接下來的關鍵是聯準會（Fed），若宣布降息有望推動新一輪大漲。

紐約黃金期貨上漲2.1%至每盎司3244.6美元；黃金現貨價上漲近2% 至每盎司3235.89美元，稍早一度漲至3245.28美元的紀錄新高。

《路透》報導，金價本週大漲逾6%。WisdomTree分析師沙阿（Nitesh Shah）說：「在被川普掀起的貿易戰顛覆的世界裡，黃金顯然是最受喜愛的避險資產。美元貶值，美債遭到拋售，因為對美國作為可靠貿易夥伴的信心已經消失殆盡。」

中國週五宣布把對美國的進口關稅提高到125%，全球前兩大經濟體之間的對立進一步升高。

黃金今年大漲，還得益於央行買盤、美國聯準會（Fed）降息預期、地緣政治不確定、黃金ETF資金流入激增等多重因素。

美國週五公布，3月生產者物價指數（PPI）下跌0.4%，但進口關稅預料將推升未來幾個月的通膨。交易員目前押注Fed將從6月恢復降息，而且今年年底前會調降90個基點。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「黃金若遭遇些微的修正，並不讓人意外，但考量到消費者物價指數（CPI）和PPI給Fed更多降息空間，並打壓美元，黃金未來的道路將是一路向上。」

瑞銀亞太區外匯及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）則認為，接下來的關鍵是聯準會，若宣布降息有望推動新一輪大漲。

黃金本身不孳息，當在全球充滿不確定性和通膨時，是傳統的避險去處，通常在低利率環境下也有良好的表現。

不過瑞銀分析師提醒，某些情況可能限制金價的上漲動能，包括地緣政治緊張緩解、恢復更樂於合作的貿易關係，或是美國的總經和財政情勢大幅改善。

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