巴菲特加大押注「這國」! 分析師揭 : 「投資案」釋重大信號

當其他人都驚慌失措時，巴菲特卻在日本大舉投資。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正當川普關稅子彈掃射全球市場，衰退恐慌引發動盪和不安時，股神巴菲特（Warren Buffett）並沒有如大多數人投資退縮，反而加大押注日本，再發行日圓債券。值得注意的是，由於波克夏是透過發行日圓債來購買日股，因此不受匯率波動的影響。

專家指出，儘管這是巴菲特自2019年開始進軍日本市場以來規模最小的日圓交易，但所傳遞的訊息卻不容小覷，「當其他公司撤退時，巴菲特正在樹立旗幟」。

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據報導，波克夏此次發行債券受到市場高度關注，其籌集的資金可能用於增持日本5大商社的股份。今年3月波克夏已將5大商社的持股比例提高了1個百分點以上，持股比例約在8.5%至9.8%之間。

分析師指出，巴菲特透過日圓債融資實施「借日圓買日股」的策略，被解讀為是深度佈局日本產業的標​​誌性手法。

根據《彭博》彙編的數據顯示，此次巴菲特旗下的波克夏發行一筆總額900億日圓債券分為六個部分，期限從3年到30年不等，所有債券的收益率溢價均高於波克夏2024年10月的發行水平，其中3年期債券的收益率溢價為70個基點，遠高於此前的49個基點。

日前巴菲特在致股東的年度信函中表示，計劃進一步增持日本股票，尤其是5大商社。他指出，這5家公司在運作方式上與波克夏非常相似，隨著時間推移，對它們的敬意也不斷加深。

外媒指出，近期市場劇烈波動，導致多家日本公司取消了債券銷售，包括日本飲料巨頭三得利控股及食品製造商日清食品在內的日本知名企業，但最終波克夏這筆債券發行仍完成。而多數投資者對於市場也呈現袖手旁觀，但波克夏在市場動盪不安之際再度投資日本，隨著日圓債券殖利率緩慢上升，現在看來這樁交易更是明智。

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